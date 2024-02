Erndtebrück/Birkelbach. Nach dem großen Andrang nach Doc Caros letzten Besuch in Erndtebrück hat die Jugendfeuerwehr sie erneut eingeladen und eine Schippe drauf gelegt.

Die Erndtebrücker Jugendfeuerwehr hat es erneut getan – und nach dem erfolgreichen ersten Besuch von TV-Promi Doc Caro die Medizinerin erneut in die Gemeinde eingeladen. Erster Stopp war in der Kita Sonnenau, wo Doc Caro Kindern aus ihrem Kinderbuch vorlas und kindgerecht Themen wie den menschlichen Organismus oder auch Notfälle anspricht. Am Abend las die Medizinerin schließlich in der vollen Mehrzweckhalle Birkelbach.