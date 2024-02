Bad Laasphe/Aue. Bunte Deko, Spielzeug und nützliches für den Alltag gab es für die Besucher in Bad Laasphe und in Aue. Hier sind die schönsten Bilder.

Während es draußen eher an einen grauen, nassen Wintertag erinnerte, sorgten zahlreiche Aussteller am Wochenende für ein erstes Frühlingsgefühl. Bunte Dekorationsartikel, selbstgemachte Stofftiere, Deckchen und auch allerlei Lebensmittel, die die Aussteller mit Liebe selbst hergestellt haben, gab es auf gleich zwei Märkten im Wittgensteiner Land.

Fotostrecke: So schön waren die ersten Frühlingsmärkte Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © Wittgenstein | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © Wittgenstein | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © Wittgenstein | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Die 29. traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerker-Ausstellung in Bad Laasphe. © WP | Nasser Trabulsi Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © Wittgenstein | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © Wittgenstein | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © WP | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © Wittgenstein | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © WP | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © WP | Ramona Richter Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © Wittgenstein | Ramona Richter 1 / 26

In Bad Laasphe startete der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt nun schon zum 29. Mal und lockte an gleich zwei Tagen in das Haus des Gastes. Schon am Samstagnachmittag war es gut gefüllt. Zahlreiche Menschen kamen, um sich über die neusten Trends zu informieren, zu shoppen und dem ein oder anderen Aussteller bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen. Die gaben dabei den ein oder anderen Tipp.

Und Aussteller waren es einige in diesem Jahr - aus Wittgenstein, aber auch aus den angrenzenden Regionen. Eine, die zum ersten Mal mit dabei war, ist Christina Elisabeth Schmidt aus Eckelshausen, einem Ortsteil von Biedenkopf. Sie war am Wochenende mit ihrem Label „by Sodg“ vertreten. Die Idee? In einem mobilen Caravan-Studio werden die eigenen Vierbeiner fotografiert und dienen anschließend als Motiv für Kissen, Trinkflaschen und Co. Aber auch Stände mit bunten, selbst gehäkelten Stofftiere, florale Dekoelemente oder selbstgemachten Honig waren unter den vielen Ausstellern vertreten.

Den Lieblingsvierbeiner als Motiv? Die Idee stellte Christina Elisabeth Schmidt in Bad Laasphe vor. © Wittgenstein | Ramona Richter

Dass der Markt so viele Menschen anzieht, dürfte auch die Veranstalter und Gründer des Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt freuen. 1994 haben Regina und Thomas Wetter den Markt ins Leben gerufen, „seit 2022 arbeiten sie gemeinschaftlich mit der TKS an der Umsetzung des Marktes“. Und der sorgte am Wochenende für glückliche Gesichter bei den Besuchern.

Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe lockt viele Menschen in das Haus des Gastes. © Wittgenstein | Ramona Richter

Ebenfalls viel im Angebot hatten auch die Aussteller, die nur wenige Kilometer weiter am Sonntag ihre Waren ausstellten. In Aue lud der Heimat- und Touristikverein Aue-Wingeshausen zum 25. Ostermarkt ins Bürgerhaus ein. Vor Ort waren auch viele Aussteller aus der Region vertreten - präsentiert wurden unter anderem Werke aus Holz, Beton, Raysin oder auch verschiedene Floristik-, Näh- oder Stickarbeiten, um nur einen Bruchteil zu nennen, der die Besucher vor Ort ins Bürgerhaus lockte.