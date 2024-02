Erndtebrück. Da Jörn Wiedemann von seiner Position als Vorsitzender zurückgetreten ist, musste der CDU-Gemeindeverband einen Nachfolger finden.

Am vergangenen Donnerstag, 15. Februar, trafen sich die Mitglieder des Gemeindeverbandes der CDU Erndtebrück in der Haflinger Hütte zu einer Versammlung, in deren Mittelpunkt die Wahlen zum neuen Vorstand standen, die von der Kreisgeschäftsstelle der CDU und der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Deborah Amazu begleitet wurden.

Da der bisherige Gemeindeverbandsvorsitzende Jörn Wiedemann aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, musste auch dieses Amt neu besetzt werden. „Durch die folgenden Wahlen wurde Jörn durch Jörn ersetzt: auf Jörn Wiedemann folgt Jörn Schuppener als neuer Gemeindeverbandsvorsitzender der CDU Erndtebrück. Unterstützt wird er zukünftig durch den stellvertretenden Vorsitzenden Markus Killer, sowie Schriftführerin Bettina Pfeiffer und deren Stellvertreter Axel Jacobi“, teilt der Gemeindeverband mit. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Uwe Weinhold, Steffen Haschke, Lorenz Benfer, sowie Karl-Friedrich Müller und Karl-Friedrich Radenbach.

Jörn Wiedemann (links) und Jörn Schuppener. © WP | CDU-Gemeindeverband Erndtebrück

Im Anschluss an die Wahlen folgten noch rege Diskussionen zu den Themen eines möglichen zukünftigen Nationalparks in Siegen-Wittgenstein, der Windkraft und die Infrastruktur in der Region. Hauptthema war jedoch die kommende Kommunalwahl im Jahr 2025. „Der neue Vorstand dankt allen Anwesenden für den konstruktiven Gedankenaustausch, hofft zukünftig aber auf eine größere Beteiligung“, so der Gemeindeverband.