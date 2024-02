Wittgenstein. Wie viel verdient man in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück – und wie sieht der Vergleich mit anderen Kommunen aus? Wir haben die Zahlen.

Wie hoch ist eigentlich das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Kopf in den Wittgensteiner Kommunen? Die Antwort darauf hat jetzt Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt bereitgestellt, sodass auch Wittgensteiner ihr jährliches Einkommen mit dem Durchschnitt der Heimatkommune vergleichen können – wenn sie möchten.

Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019, sind also schon fünf Jahre alt – allerdings sind sie die aktuellsten, die IT NRW zur Verfügung stellen kann: „Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019. Sie können erst veröffentlicht werden, wenn die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden“, erklärt das Statistische Landesamt den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wichtig bei den Zahlen ist aber auch zu wissen: „Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.“

Fängt man in Wittgenstein ganz unten an, muss zuerst Bad Laasphe erwähnt werden, denn hier war das Durchschnittseinkommen im Vergleich zu Bad Berleburg und Erndtebrück am niedrigsten. 41.553 Euro landen hier jährlich im Schnitt auf den Konten der 6742 Steuerpflichtigen. Damit ist Bad Laasphe auch NRW-weit eher im hinteren Mittelfeld angesiedelt und liegt auf Rang 275 (von 396). Deutlich weniger bekamen aber beispielsweise die Schlusslichter Herne (33.880 Euro), Duisburg (33.749 Euro) und Gelsenkirchen mit 33.513 Euro je Steuerpflichtigen ausgezahlt. Im Wittgensteiner Mittelfeld liegt Bad Berleburg knapp über Bad Laasphe. Hier bekamen die insgesamt 9565 Steuerpflichtigen im Schnitt jeweils 42.258 Euro auf ihr Konto überwiesen. NRW-weit liegt Bad Berleburg damit auf Rang 247.

Einen deutlichen Sprung macht es dann, wenn man auf die Erndtebrücker Werte schaut. Im NRW-weiten Vergleich liegt die Kommune 2019 mit 3522 steuerpflichtigen Einwohnern auf Rang 52, denn sie bekamen im Schnitt jeweils 48.553 Euro für ihre Arbeit überwiesen. Ein vergleichender Blick in die Nachbarschaft zeigt: Nur Freudenberg (Rang 38 mit 49.598 Euro) und Wilnsdorf (Rang 35 mit 50.082 Euro) liegen vor Erndtebrück.

Von allen 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden verzeichneten Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit durchschnittlich 72.981 Euro je Steuerpflichtigen, Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) mit 62.106 Euro und Roetgen (Städteregion Aachen) mit 61.287 Euro die höchsten Durchschnittseinkommen. Die Großstädte mit den höchsten Durchschnittswerten zwischen Rhein und Weser waren Düsseldorf mit 54.314 Euro je Steuerpflichtigen auf Platz 14 sowie Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis (52.838 Euro) und Bonn (50. 170 Euro) auf den Plätzen 19 und 33. In Nordrhein-Westfalen erzielten im Jahr 2019 etwa 8,9 Millionen einkommensteuerpflichtige Gesamteinkünfte in Höhe von 388,1 Milliarden Euro (2018: 373,2 Milliarden Euro). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mitteilt, ergibt sich daraus rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) von 43.454 Euro je Steuerpflichtigen. Das waren 3,2 Prozent mehr als 2018 (damals: 42.102 Euro).

