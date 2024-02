Wittgenstein. Es kommt immer wieder vor, dass die Umgebung von Glascontainern als illegaler Ablageplatz für Müll genutzt wird. Das droht Schuldigen.

Es ist ein Bild des Grauens: Zerbrochene Fliesen, Töpfe, noch verpackte Lebensmittel und Glas aller Art, sowohl in Kartons als auch in Tüten, finden sich in letzter Zeit wohl häufiger in der Nähe einiger Glascontainern in und um Bad Laasphe. Ein Bild, das auch der Oberndorfer Gregor Hoffmann kennt, der sich nun an unsere Redaktion wandte. „Leider ist ein fortschreitend zunehmendes asoziales Verhalten bei der Abfallentsorgung bzw. der Nutzung der Glascontainer feststellbar“, sind die ersten Worte aus Gregor Hoffmanns E-Mail an unsere Redaktion. Im Anhang befinden sich einige Bilder, auf der er die vermüllten Zustände rund um die Glascontainer festgehalten hat.