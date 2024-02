Wittgenstein. Neues Ostergewinnspiel auf der Zielgeraden: Rotary Club hofft auf viele Bewerbungen, um den Erlös für wohltätige Zwecke auszugeben.

„Wir wurden von dem Erfolg völlig überrannt!“ Per Wiebelhaus ist jetzt noch überrascht von dem, was der Rotary Club Berleburg -Laasphe da vor drei Wochen gestartet hat: Das neue Ostergewinnspiel „Das goldene Ei“ wurde aus dem Stand zu einem Verkaufsschlager. „Am Anfang haben wir uns gewünscht, vielleicht 2000 Eier zu verkaufen. Das Maximum sollen 6000 sein. Jetzt haben wir schon 5000 Stück verkauft“, berichtet der Optiker und Ideengeber des Projektes von einem Ansturm auf die Pralinen.

Wiebelhaus war am ersten Tag noch damit beschäftigt, die gut verpackten Eier auszuliefern, als er die Rückmeldung aus dem Rewe-Markt in Erndtebrück erhielt. „Dort sind die ersten Eier morgens um sechs Uhr verkauft worden“, schmunzelt er. Auf seiner Frage: „Wie geht das denn?“, kam die klare Antwort: Die Zeitungen werden morgens schon früh ausgeliefert und gelesen. Also standen die Interessenten morgens schon direkt nach der Ladenöffnung auch an der Kasse und haben sich die ersten goldenen Eier für den guten Zweck gesichert. Danach lief das Projekt auch ohne weiteren Anschub.

Und weil wir diese Frage ganz oft gehört haben: Bitte heben Sie die Verpackung auf. Nur darauf steht die Losnummer, mit der sie gewinnen können! Per Wiebelhaus - Rotary Club Berleburg-Laasphe

„Aktuell produziert Carsten Wahl nur noch für die Onlinebestellungen, die wir Anfang März in der zwölften Kalenderwoche ausliefern werden. Wer jetzt noch ein Ei haben will, muss in die teilnehmenden Läden gehen“, erklärt Wiebelhaus. Hinter ihm, aber auch vielen anderen Clubmitgliedern, liegen anstrengende Wochen. Denn alle von Carsten Wahl hergestellten Pralinien wurden von Hand verpackt und mit dem Aufkleber samt Losnummer versehen. „Und weil wir diese Frage ganz oft gehört haben: Bitte heben Sie die Verpackung auf. Nur darauf steht die Losnummer, mit der sie gewinnen können!“

Die Gewinnspielaktion mit den „Goldenen Eiern“ ist sehr gut angelaufen. Hier verpacken Rotarier die Eier. © WP | Rotary Club Berleburg-Laasphe

Das gibt es zu gewinnen

Apropos Gewinne: Die Preise sind hochwertig. Der Hauptgewinn ist ein Barren aus 50 Gramm Feingold im Wert von etwa 3000 Euro. Der zweite Preis ist eine Reise für zwei Personen zum „goldenen Dach‘l“ nach Innsbruck im Wert von 2000 Euro. Und der dritte Preis ist ein „Ei“-Phone in goldgelber Farbe im Wert von 1000 Euro.

Was unterstützen die Rotarier Überdachte Sandkästen auf Kinderspielplätzen in allen drei Wittgensteiner Kommunen (läuft gerade!).

Instandhaltung der durch uns gesponsorten Fußgängerbrücke am Gymnasium über die Odeborn.

Einjähriger Jugend-Austausch 2023/24 eines Wittgensteiner Schülers nach Südkorea; parallele Aufnahme einer Schülerin aus Finnland.

Bereicherung des Lichterabends in Bad Laasphe u.a. mit dem Verkauf von Schweizer Raclette.

Internationales Projekt zur Unterstützung der Deutschen Schule in Grootfontein/Namibia.

Hochwasserhilfe nach Sturmtief Bernd.

Unterstützung von Sprachunterricht für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Spende des frei stehenden Glockenturms im Abenteuerdorf Wittgenstein in Wemlighausen.

Unterstützung der Aktion „Sprach-KiTa“ in der ev. Kindertagesstätte Regenbogen.

Internationales Projekt „Gesundheit Mutter und Kind“ in Afrika.

Möglich werden diese Preise, weil die Rotarier mit der Firma „Achinger - Gärten und Freiräume“ aus Bad Berleburg, der Vamed-Reha-Klinik Bad Berleburg, dem Handwerksunternehmen Hengst und dem Holzzentrum Wehn und Schäfer aus Bad Laasphe, der Metzgerei Müller und dem Architekturbüro Weiss aus Erndtebrück sechs Sponsoren für die Gewinne gefunden haben.

Kaufen kann man die goldenen Eier zum Stückpreis von 3,50 Euro in allen drei Rewe-Märkten in Wittgenstein, beim Optiker Wiebelhaus in Bad Berleburg, der Metzgerei Müller in Erndtebrück und im Malergeschäft Hengst in Bad Laasphe oder im Onlineshop. Wer beispielsweise eine größere Menge Eier kauft, hat Vorteile. Ab einem Warenwert von 50 Euro werden keine Versandkosten berechnet. Wer online bestellt, erhält die Eier über einen Paketdienst. Aber wie gesagt: Es gibt nur noch wenige. Wenn die Ware in den Läden ausverkauft ist, kann nicht mehr nachgeliefert werden.

Die Gewinnspielaktion mit den "Goldenen Eiern" ist sehr gut angelaufen. 5000 der 6000 Eier sind bereits weg. Mit dem Erlös des Verkaufs der außergewöhnlichen Berleburger Praline werden die Rotarier soziale Projekte in Wittgenstein unterstützen. © WP | Rotary Club Berleburg-Laasphe

„Die Auslosung der Gewinne findet am 6. April statt, die Gewinnnummern werden dann auf unserer Website veröffentlicht. Die glücklichen Gewinner werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um die Modalitäten für die Gewinnübergabe zu klären“, erläutern die Rotarier.

Nachdem nun feststeht, dass über 5000 Eier verkauft worden sind, können die Rotarierer soziale Projekte in Wittgenstein mit einer „netten vierstellige Summe“ unterstützten. Welche Projekte das sein können, stimmen die Rotarier im Club ab. Wichtig: Vereine und Organisationen können sich mit ihren Projekten um eine solche Unterstützung bewerben. „Das geht ganz einfach“, erläutert Per Wiebelhaus und zeigt auf das Kontaktformular auf der Internetseite: www.dasgoldeneei.org.