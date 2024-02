Bad Laasphe. Unbekannte haben aus einem Einfamilienhaus in Bad Laasphe, das derzeit saniert wird, Heizkörper und einen Heizkessel gestohlen.

Eine Baustelle in einem Einfamilienhaus nutzten unbekannte Täter jetzt, um sich zu unrechtmäßig bereichern. Am vergangenen Wochen wurden laut einer Mitteilung der Polizei mehrere Heizkörper sowie ein Heizkörper aus der Baustelle an der Königsstraße entwendet.

Das Einfamilienhaus an dieser Stelle werde derzeit saniert, so die Polizei. Der genaue Tatzeitraum könne möglicherweise auf die Nacht von Sonntag auf Montag (19. Februar eingegrenzt werden. Eine Zeugin gab der Polizei an, dass sie gegen 1.45 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen habe. Der Beuteschaden beläuft sich laut Mitteilung der Polizei auf rund 11.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 02751/909-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.