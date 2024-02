Girkhausen. Die Autofahrer hatten Glück im Unglück und konnten sich selbst aus den schwer beschädigten Autos befreien.

Bei einem Verkehrsunfall am Albrechtsplatz hatten zwei Personen großes Glück. Die Fahrerin eines Ford Kuga war von Hohelye kommend in Richtung Oberkirchen unterwegs, als sie an der Kreuzung der beiden Bundesstraßen auf die B 480 nach Bad Berleburg abbiegen wollte.

Dabei über sah sie einen Ford Focus, der von Oberkirchen in Richtung Hoheleye geradeaus fuhr. In der Mitte der Kreuzung kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt, die beiden Personen konnten die Fahrzeuge aber selbstständig verlassen und waren ansprechbar. Sie wurden zur Kontrolle mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Zwei Wagen kollidierten am Albrechtsplatz. © WP | Lars-Peter Dickel

Die Bundesstraßen waren im Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der Polizei und dem DRK Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die Löschgruppe Lange Wiese und die Löschgruppe Schüllar-Wemlighausen sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die ebenfalls mitalarmierte Einheit des Löschzugs 1 Bad Berleburg konnte auf der Einsatzfahrt umdrehen, weil niemand eingeklemmt war. Inzwischen ist die Kreuzung wieder eingeschränkt passierbar.