Feudingen. Feudingen auf dem Weg ins Highspeed-Zeitalter: Damit das neue Glasfaserprojekt starten kann, muss jedoch eine Sache erfüllt sein.

Egal ob fürs Homeoffice oder Streaming - schnelles Internet ist bei vielen Menschen heiß begehrt, nicht zuletzt, weil es einige Vorteile in sich birgt. Nachdem das Glasfaserprojekt in Banfe bereits erfolgreich angegangen werden konnte, soll nun ein weiteres Projekt im Bad Laaspher Raum starten - diesmal in Feudingen. Hierzu hatten die Westconnet und Eon bereits einige „Multiplikatoren“ im evangelischen Gemeindehaus informiert. Bis zum Bürgerinformationsabend am 26. Februar sollen die nun die ersten Informationen in die Vereine, Freundesgruppen und die Dorfgemeinschaft weitertragen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Projekt eigentlich und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?