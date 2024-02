Düsseldorf/Bad Berleburg. Sie haben sich politisch und kulturell für Menschen in Bad Berleburg und dem Kreis Siegen-Wittgenstein eingesetzt, das würdigt Wüst.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Mittwoch in Düsseldorf zwei Menschen mit dem NRW-Verdientsorden ausgezeichnet, die sich stark für Bad Berleburg und den Landkreis Siegen-Wittgenstein engagiert haben. Ulla Belz und Winfried Schwarz gehören zu einer Gruppe von Geehrten, die in der Staatskanzlei in Düsseldorf empfangen wurden.

Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine besondere und seltene Auszeichnung. Seit seiner Stiftung 1986 wurde er nur 1744 Menschen verliehen. Hendrik Wüst - NRW-Ministerpräsident

Welche Bedeutung diese Ehrung hat, machte Wüst deutlich: „Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine besondere und seltene Auszeichnung. Seit seiner Stiftung 1986 wurde er nur 1744 Menschen verliehen. Heute erweitern wir diesen Kreis um 16 Personen: 16 Menschen, die sehr viel Zeit dafür aufwenden, damit es anderen besser geht. 16 Menschen, die sich ganz besonders und auf vielfältige Art und Weise um unser Land verdient machen – alle mit herausragendem Engagement, zum Teil schon seit Jahrzehnten. Sie alle sind Vorbilder und setzen mit ihrem Einsatz stetige Zeichen der Hoffnung. Dafür gebührt ihnen unser tief empfundener Dank.“

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht in der Staatskanzlei bei der Verleihung des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. © DPA Images | Rolf Vennenbernd

Laudatio auf Ursula Belz

In der Würdigung der Verdienste von Ursula Belz sagt Hendrik Wüst: „Sie ist eine Kommunalpolitikerin wie aus dem Bilderbuch: Engagiert, fleißig, aufgeschlossen. In Bad Berleburg und im Kreis Siegen-Wittgenstein nennt man sie einfach ,Ulla‘. Und so gut wie jeder weiß etwas Gutes über sie zu sagen. Ulla Belz ist seit 2009 für die CDU im Stadtrat und wurde gleich zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Sie ist Ortsvorsteherin, seit 2016 Mitglied des Kreistags, seit 2020 stellvertretende Landrätin. Ulla Belz ist bodenständig. Sie kann zuhören. Sie hat eine klare Meinung. Und sie genießt über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung.

Ulla Belz wurde mit dem NRW-Verdienstorden ausgezeichnet. © Privat | Privat

Neben der Kommunalpolitik gilt ihre zweite Leidenschaft dem Sport. 20 Jahre war sie Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Inzwischen ist sie Ehrenvorsitzende. Im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein engagiert sie sich seit 25 Jahren im geschäftsführenden Vorstand. Für Ulla Belz zählt jeder Mensch. Darum setzt sie sich auch für diejenigen ein, die bei uns Zuflucht suchen. Sie organisiert und koordiniert Sprachkurse. Daraus entsteht ein ehrenamtliches Netzwerk für Sprachunterricht und weitere Unterstützungsangebote.

Ulla Belz ist zudem Mentorin für Ehrenamtliche, die in diesem Netzwerk helfen wollen. Ihre Berufstätigkeit als Lehrerin hat sie 2018 beendet. Aber nicht ihr Engagement. Sie unterrichtet ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler, um deren Deutschkenntnisse zu verbessern. Auch die Stadtbücherei und andere kulturelle Einrichtungen profitieren von ihren kreativen Ideen und ihrer Einsatzbereitschaft.

Ihr großartiges Engagement, Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein, liebe Ulla Belz, kommen auf vielen Wegen den Menschen in Bad Berleburg und im Kreis Siegen-Wittgenstein zugute. Und Ihr Einsatz und Ihr Vorbild strahlen weit darüber hinaus. Ich freue mich darum besonders, Sie heute mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen auszeichnen zu können.“

Laudatio auf Winfried Schwarz

Mit dem Siegener Winfried Schwarz wurde an diesem Tag ein weiterer Ordensempfänger aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein ausgezeichnet. Schwarz, den viele auch als ehemaligen Geschäftsführer bei Ejot und dem Berufsbildungszentrum Wittgenstein kennen, wurde ebenfalls für sein kulturelles ehrenamtliches Engagement von Wüst ausgezeichnet.

Über den Geehrten sagt der Ministerpräsident: „Das Engagement von Winfried Schwarz ist außerordentlich vielfältig und umfangreich: Vorsitzender der Verkehrswacht von 1985 bis 2010, Vorsitzender beim Yachtclub Lister am Biggesee von 1994 bis 2009, Vorsitzender des Förderkreises Bach-Chor Siegen e.V., ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht in Hamm und am Bundesarbeitsgericht in Kassel und Erfurt, von 2004 bis 2020 für die SPD Mitglied des Kreistages, Vorsitzender des Kulturausschusses und des Ausschusses für Bauen und Verkehr.

Winfried Schwarz erhielt am Mittwoch den NRW-Verdienstorden. © EJOT

Besonders herausragend hat sich Winfried Schwarz für die Kultur in Südwestfalen engagiert. Zum Beispiel für die Peter-Paul-Rubens Stiftung. Seit 1997 ist er ihr Vizepräsident. Mit seinem Namen sind mehrere Projekte verbunden, die weit über die Region hinaus strahlen. So ist Winfried Schwarz Initiator des renommierten Museums für Gegenwartskunst in Siegen und war lange Vorsitzender des Trägervereins. 1995 begeistert er die Kunstmäzenin Barbara Lambrecht-Schadeberg von der Idee, ein Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu schaffen. Er investiert viel Kraft und Zeit in die Planung und den Bau des Museums, das 2001 eröffnet. Über Jahre ist Winfried Schwarz Vorsitzender des Trägervereins.

Ein weiteres Projekt darf nicht fehlen: der Waldskulpturenweg Wittgenstein-Sauerland. Auf 23 Kilometern Wanderweg finden sich elf Skulpturen international renommierter Künstler. Winfried Schwarz ist – natürlich – auch hier Vorsitzender des Fördervereins. Mit seinem Tatendrang und seinem Enthusiasmus gewinnt er zahlreiche Sponsoren für den Waldskulpturenweg. Das Projekt ist ein echtes Juwel für die Region und ein Anziehungspunkt für Touristen. Für Ihr herausragendes Engagement für das Kulturland Nordrhein-Westfalen, lieber Winfried Schwarz, verleihe ich Ihnen heute den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.“