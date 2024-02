Wittgenstein. Die Witterung im Winter setzt Straßen oftmals zu. Schlaglöcher sind nicht selten die Folge. Die Kommunen über den aktuellen Stand.

Es ist schnell passiert: Während der Fahrt gibt es plötzlich einen Ruck. Der Grund dafür ist nicht selten ein Schlagloch. Auf vielen Straßen in NRW haben sich in den Wintermonaten häufiger Schlaglöcher gebildet, als in den Jahren zuvor. In Münster bespielsweise sei die Zahl der Schlaglöcher, „die bisher aus Gründen der Verkehrssicherheit beseitigt worden seien, um mehr als 50 Prozent gestiegen“, berichtet die Deutschen Presse-Agentur (dpa). Doch wie schaut es auf Wittgensteins Straßen aus? Gibt es auch hier einen Anstieg der Schlaglöcher im Vergleich zu den Vorjahren? Wenn ja: Welche Straßen sind besonders davon betroffen? Wir haben in den drei Kommunen nachgefragt.