Erndtebrück. Nachdem ein Auto in ihr Haus krachte, steht das Erndtebrücker Paar vor einem Berg voller Arbeit und emotionalen Herausforderungen.

Der Schock, den die Familie Selzer aus Erndtebrück vor eineinhalb Wochen bekam, sitzt noch immer tief. „Seitdem schlafen wir ziemlich bescheiden“, sagt Stefan Selzer. Das klirrende Geräusch, das das Paar hochschrecken lies, als ein 24-jähriger, alkoholisierter Autofahrer in ihr Haus krachte, haben die Eheleute noch immer im Ohr. „Das lässt einen nicht los“, so die Hausbesitzer, die in den vergangenen Tagen in ihrem Haus viel zu tun hatten. Bis alles erledigt ist, wird es aber noch einige Zeit brauchen. Die Hauswand, die bei dem Aufprall zerstört wurde, muss komplett erneuert werden. Und das ist noch längst nicht alles. „Es ist aktuell für uns eine sehr belastende Zeit“, sagt Selzer. Gemeinsam mit seiner Frau Maren zeigt er, was der Unfall am Haus angerichtet hat und berichtet, wie es ihnen persönlich seitdem geht.