Wittgenstein. Musical, Panoramaaussichten und Livemusik: Hier kommen unsere Freizeittipps für das Wochenende vom 23. bis 25. Februar.

Kaum ist das eine Wochenende vorbei - steht in wenigen Tagen auch schon das nächste vor der Tür. Daher kommen hier unsere Freizeittipps für die Zeit vom 23. bis 25. Februar.

Mein Tipp

Ich persönlich liebe ja entspannte Nachmittage oder Abende im Kino. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Daher ist mein Tipp für ein entspanntes Wochenende ein Besuch in den heimischen Kinos in Bad Laasphe oder Bad Berleburg. Das aktuelle Programm finden Sie im Internet.

Für die ganze Familie

Musicalfans aufgepasst: Am Freitag, 16 Uhr, heißt es in der Siegerlandhalle: „Conni - das Zirkusmusical“. Die Geschichte folgt der beliebten Kinderbuchfigur Conni und ihrer Freundin Julia, die sich auf eine Zirkus-Aufführung in ihrer KiTa vorbereiten. Die Aufführung ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Weitere Infos gibt es unter 06073/722740.

Im Rampenlicht

„Die Band 40 Fingers präsentiert ein beeindruckendes Repertoire berühmter Rock- und Pop-Songs, arrangiert für vier Gitarren“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Los geht es in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es unter 02732 / 51-324.

Sporthighlight der Woche

Am Sonntag lädt die SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen zu einer Wanderung ein. Los geht es bereits um 8 Uhr an der Volkshalle in Feudingen. Unter dem Motto „Flotte Vormittagsrunde“ geht es über steile Wege hinauf auf den Hainberg. Anschließend führt die Route unter anderem weiter nach Holzhausen und zu den Steinbacher Felsen. Weitere Infos gibt es bei Wanderführer Stefan Wojtkowiak, 01604482825. Wer lieber Tanzen möchte, ist ab 15 Uhr im Bad Laaspher Haus des Gastes richtig. Dort lädt die TKS Bad Laasphe GmbH zum Tanz am Nachmittag mit Live-Musik ein.

Mal was anderes

Mal was anderes ist sicherlich das Vollmond-Winterfeuer mit Stockbrot am Schmallenberger Höhenlift (Lenninghof 28). Beginn ist am Samstag um 18.30 Uhr.

