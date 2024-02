Rinthe. Ein neuer Start ins Schützenfest: Der Rinther Schützenverein will sich am Freitag vor seinem Schützenfest mit regionalen Rockbands aufwärmen.

So kann man sich auch für sein Schützenfest anheizen: Der Schützenverein Freie Schuetzen „Edelweiß“ Rinthe hat in seiner vergangenen Jahreshauptersammlung einen ganz neuen Auftakt zur Hochzeit vorgestellt: „Rinthe rockt den Vogel“.

„Live auftreten werden der örtliche MGV ,Einigkeit‘ Rinthe sowie die regionalen Bands ,Expera‘, ,Wreckaged‘, ,JPP‘ und ,Bogga‘“, kündigt der Verein an. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr, Karten dazu soll es im Vorverkauf geben. „Der Eintritt berechtigt gleichzeitig zum Eintritt am Samstagabend“, so der Verein. Der Vorsitzende des 2006 gegründeten Vereins ,Heinrich Menn, betonte, dass sich der Verein und das Schützenfest bislang dadurch bewährt haben, „gern auch mal Dinge anders zu machen als traditionellere Vereine und man sich dieses Jahr wieder für die Neuerung im Ablauf des Schützenfestes entschieden hat“

Die Festscheune in Rinthe. © WP | Freie Schuetzen "Edelweiß" Rinthe

Auch für den Schützensamstag in Rinthe gibt es schon folgenden Plan: Um 13 Uhr findet das Vogelschießen statt. gegen Abend wrd das Schützenkönigspaar mit dem Tambourcorps „Wittgenstein“ Dotzlar abgeholt. Um 20 Uhr startet die Rinther Schützennacht mit den „Streetkings“ aus Dortmund. Die Streetkings, die sich selbst auch als mobilste Band der Welt bezeichnen, touren seit 1995 mit ihrem Feuerwehr-Oldtimer quer durch die Republik. Das Repertoire passen die Cover-Band laut eigener Aussage immer dem Anlass entsprechend an: „Egal welcher Musikstil gefragt ist – die Band spielt ihn. Von Blues, Rock, Pop über Oldies, Walzer, Heavy, Schlager, Fox bis hin zu Dinner-Jazz – ihre Sound-Palette ist so vielfältig und bunt wie die Welt der Musik selbst.“