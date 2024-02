Bad Berleburg. Laden schließt, Kreativität bleibt: Nadine Krietzsch über die Zukunft im Online-Shop und ihre Leidenschaft für alte Möbel.

Eine alte Küchenmaschine der Großeltern, die nun als Lampe in neuem Glanz erstrahlt oder aber ein altes Möbel-Erbstück, das nun mit einem neuen Look wieder im heimischen Wohnzimmer steht - nicht selten liegen Gegenstände wie diese vielen Menschen sehr am Herzen. Das weiß auch Nadine Krietzsch. Die gebürtige Wittgensteinerin hat sich vor zwei Jahren mit der „Neuwerk Manufaktur“ selbstständig gemacht - und im April 2022 in der Bad Berleburger Innenstadt ihr eigenes Geschäft eröffnet, wo sie seitdem einige ihrer Werke ausstellt. Ende März aber ist Schluss mit dem Laden - aber nicht mit der Geschäftsidee. Die wird derzeit online neu aufgebaut. Warum sie dennoch die Räume in der Poststraße Ende März räumen wird, hat sie unserer Redaktion bei einem Besuch im Geschäft verraten.