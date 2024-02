Durch den Orkan "Wencke" ist es am 22. Februar zu einem Unfall mit einem verletzten Lokführer gekommen. Der Zug der Kurhessenbahn war in einem Waldstück bei Amtshausen in eine umgeknickte Fichte gefahren. Die Rettungskräfte mussten zunächst einen Weg zur Einsatzstelle finden, ehe sie das Unfallopfer und vier unverletzte Fahrgäste versorgen konnten. © WP | Matthias Böhl