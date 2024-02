Amthausen. Rettungsaktion in unzugänglichem Gelände verlangt den Rettungskräften viel ab. Bahnlinie von Bad Laasphe nach Erndtebrück war gesperrt.

Der Orkan „Wencke“ der am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag über das Rothaargebirge wehte, hat auch in Wittgenstein Spuren hinterlassen. Glimpflich endete ein Unfall mit einem Zug der Kurhessenbahn am späten Donnerstagabend in einem Waldstück oberhalb des Bad Laaspher Ortsteils Amtshausen. Dort war ein Zug, der mit vier Fahrgästen besetzt war, gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der Zugführer wurde bei dem Unfall verletzt, die vier Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.