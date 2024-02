Wingeshausen. Vom Traum zur Realität: Lisa Belz und Valerie Frettlöh über ihre Erfahrungen in der Gastronomie und ihren Plänen für den Forellenhof.

Neues Logo, neues Konzept und neue glücklicher Betreiber, die sich schon jetzt auf die Eröffnung des Forellenhofes in Wingeshausen freuen. Lisa Belz und Valerie Frettlöh haben schon lange davon geträumt, eines Tages gemeinsam eine Frühstückspension zu betreiben. In wenigen Wochen soll es nun so weit sein. Am 1. März ist die Übergabe, dann wird alles für die Eröffnung vorbereitet. Noch liegt viel Arbeit vor den Schwestern aus Wingeshausen, doch die Vorfreude ist schon jetzt riesig, wie sie bei einem Besuch vor Ort nun verraten haben. Und: Die Schwestern kennen sich aus, wenn es um das Thema Gastronomie geht.