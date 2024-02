Röspe. Baldiges Ende der Bauarbeiten auf L553 verspricht Erleichterung für Pendler und Lkw-Fahrer. Straßen.NRW über den aktuellen Stand.

Vor allem Pendler und Lkw-Fahrer, die regelmäßig zwischen Aue-Wingeshausen und Erndtebrück unterwegs sind, begeistert die Situation auf der Landstraße L 553 zwischen Aue und Röspe seit Monaten wenig: Dort kam es im vergangenen Jahr unweit von Röspe nach einem Starkregen zum Böschungsrutsch. Dadurch war ein Stück Straße mit in Richtung Eder gestürzt. Noch im Jahr 2023 wurde mit den Arbeiten an der L553 begonnen - zunächst unter halbseitiger Sperrung, anschließend unter Vollsperrung. Für viele Pendler bedeutet dies seitdem ein langer Umweg. Doch damit könnte schon bald Schluss sein, denn ein Ende der Baumaßnahme ist in Sicht - wie Julia Pant, Pressesprecherin bei Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen, nun verrät.

Auf der Baustelle der L553 wird derzeit fleißig gearbeitet. © WP | Nasser Trabulsi

Demnach sind die Untergrundarbeiten abgeschlossen, nun folgen laut Pant „witterungsabhängig noch die Asphaltarbeiten. Dann müssen noch die Schutzeinrichtungen und Bankettarbeiten erfolgen“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion. „Eine Verkehrsfreigabe ist momentan für Anfang März anvisiert.“

Schon bald soll die L553 bei Röspe wieder freigegeben werden. © WP | Nasser Trabulsi

