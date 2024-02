Bad Laasphe. Investitionen steigen. Auch die Gewerbesteuereinnahme wächst. Das hat aber nicht nur Vorteile. Was die Zahlen für die Stadt bedeuten.

Mit rund 41 Millionen Euro liegt der Haushalt der Stadt Bad Laasphe nur knapp über dem Volumen des Vorjahres. Allerdings steht unter dem Plan diesmal kein Plus, sondern ein leichtes Minus. Aber solche Pläne unterliegen ja auch verschiedenen Einflüssen und Veränderungen. So sprach Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden für 2023 sogar von einem möglichen siebenstelligen Betrag im Plus, geplant hatte die Stadt mit 44.000 Euro. Dieser Jahresabschluss liegt aber noch nicht vor. Immerhin kann die Verwaltung nun aber Zahlen für das laufende Jahr vorlegen.