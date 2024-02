Wittgenstein. Kinobetreiber sind mit dem Anlauf des Capitol Kinos und dem Zulauf des Residenz Kinos zufrieden. Besonders Familien kommen gerne.

Seit knapp drei Monaten ist das Capitol-Kino in Bad Berleburg nun schon geöffnet und ergänzt die Wittgensteiner Lichtspiellandschaft. Neben dem Residenz Kino in Bad Laasphe ist das Capitol das zweite Kino in den drei Kommunen. Doch wie wird das Angebot angenommen und wer geht zu Zeiten des Online-Streamings eigentlich noch ins Kino?