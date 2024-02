Erndtebrück. Straßenausbau und Spielplatzaufwertung: Die Gemeinde stellt den Haushalt für 2024 vor und zeigt, wo das meiste Geld investiert wird.

Das sparen hat sich ausgezahlt - zumindest, wenn man sich den aktuellen Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 anschaut, den die Gemeinde Erndtebrück jetzt in einer Pressemitteilung vorstellte. Denn: In den vergangenen sieben Jahren ist es der Gemeinde gelungen, ihren Schuldenstand um satte 9,2 Millionen Euro zu reduzieren - von 24,8 Millionen auf nun 15,6 Millionen Euro. „Ich freue mich, dass in den letzten Jahren Überschüsse erwirtschaftet werden konnten und wir nun auf den geringsten Schuldenstand der letzten Jahrzehnte blicken können“, sagt Bürgermeister Henning Gronau. „Hier wurden große Anstrengungen unternommen, das ist ein toller Erfolg“, ergänzt Kämmerin Petra Göbel. Gemeinsam stellte das Duo jetzt den Haushalt vor.

Dabei stehen sich für 2024 Erträge von 23,5 Millionen Euro Aufwendungen von 24,3 Millionen Euro gegenüber. Das macht ein Defizit von 700.000 Euro. „Dieses Minus kann im Wesentlichen durch das Eigenkapital aus den guten Vorjahren gedeckt werden“, teilt die Gemeindeverwaltung in ihrer Pressemitteilung mit. Grund für den Defizit seien unter anderem die Folgen der Inflation mit „gestiegenen Aufwendungen quer durch den gesamten Haushalt, insbesondere aber bei den Energieaufwendungen und der Anstieg der Kreisumlage sowie der hohe Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst führen zu deutlichen Mehrausgaben der Kommunen“, heißt es. Bei den Ausgaben habe die Kreisumlage mit 9 Millionen Euro den größten Anteil. Bei den Einnahmen ist dies die Gewerbesteuer mit rund 6,6 Millionen Euro. „Die sehr erfolgreichen Erndtebrücker Unternehmen sind auch für die Einnahmesituation der Gemeinde Erndtebrück ein unglaublich wichtiger Faktor“, so Petra Göbel.

Die Investitionen im Überblick

Doch wie schaut es mit den Investitionen aus? Hier plant die Gemeinde mit 5,5 Millionen Euro Ausgaben. Bildung, Sicherheit, Entwicklung und Infrastruktur sind dabei wichtige Themen, die die Erndtebrücker Verwaltung für 2024 fest im Blick hat. Die größte Summe wird dabei mit 3,2 Millionen Euro in Straßen und Abwasserbeseitigung investiert. Unter anderem geht in diesem Jahr der Ausbau der Grimbachstraße weiter. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Abschnitt vom Kreisel bis zur Ederfeldstraße. Hierfür werden laut Gemeindeverwaltung 915.000 Euro ausgegeben. Sowohl der Bund wie auch das Land beteiligen sich hierbei mit 750.000 Euro.

Ich freue mich, dass in den letzten Jahren Überschüsse erwirtschaftet werden konnten und wir nun auf den geringsten Schuldenstand der letzten Jahrzehnte blicken können. Henning Gronau - Bürgermeister

Für die Umsetzung des Wegenetzkonzeptes sind 100.000 Euro eingeplant, von denen 70.000 Euro gefördert werden. Ausgebaut werden demnach die Wirtschaftswege Steinseifen, Altenschlager Weg und Elberndorf. Am Bauvorhaben „Bahnübergang Grünewald“ beteiligt sich die Gemeinde mit über 1,1 Millionen Euro. Zudem werden im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens noch die Kanäle in den Birkelbacher Straßen Schlossberg und Winterstraße für 350.000 Euro erneuert.

Am Bauvorhaben „Bahnübergang Grünewald“ beteiligt sich die Gemeinde mit über 1,1 Millionen Euro. © Wittgenstein | Gemeinde Erndtebrück

Was die weiteren Investitionen betrifft, so fließt eine halbe Million in den Feuerschutz. Konkret werden 150.000 Euro für die bessere Löschwasserversorgung in Benfe und Birkefehl investiert. „Zudem erhält die Löschgruppe Birkefehl in 2025 ein neues Löschfahrzeug für insgesamt 475.000 Euro – hierfür fällt in 2024 eine Anzahlung von 212.000 Euro an.“

Im Bereich der Bildung investiert die Gemeinde weiter in die Verbesserung ihrer Schulen. Dabei erhält die Realschule einen neuen Physikraum für insgesamt 183.000 Euro - beginnend mit dem baulichen Umbau über 65.000 Euro für die Baukosten in 2024, folgt dann die Einrichtung in Höhe von 112.000 Euro. Damit aber nicht genug: Auch der Ausbau der Digitalisierung mit weiteren kostenfreien I-Pads für die Schüler der Realschule geht weiter. Hierfür investiert die Gemeinde Erndtebrück 63.000 Euro eingeplant. Für die weitere Planung des Projektes „Neue Grundschule“ wird sogar 1 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt.

Spielplätze werden aufgewertet

Aber auch die Spielplätze der Gemeinde erhalten eine Aufwertung - Dank der Förderzusage des Landes NRW. Im ersten Abschnitt werden in diesem Jahr also 92.000 Euro für neue Spielgeräte und mehr Aufenthaltsqualität durch Sitzgelegenheiten und Sonnensegel investiert. Im darauffolgenden Jahr sind für die Maßnahme weitere 197.000 Euro eingeplant. Und auch die Mehrzweckhalle Birkelbach wird als wichtiger Treffpunkt für Sportler, Vereine und Veranstaltungen wegen der intensiven Nutzung weiter aufgewertet - für 272.000 Euro, die die Gemeinde Dank der Förderzusage des Landes investiert.

Die Mehrzweckhalle Birkelbach soll als wichtiger Treffpunkt für Sportler, Vereine und Veranstaltungen weiter aufgewertet werden. © WP | Gemeinde Erndtebrück

Was die Zahlen betrifft, so blickt die Gemeindeverwaltung auf eine positvie Entwicklung in den vergangenen Jahre. Seit 2020 konnte stets ein Plus erarbeitet werden. Dennoch möchte sich die Gemeinde nicht auf den Ergebnissen ausruhen und die Finanzen auch zukünftig gut im Blick behalten. „Sicherlich werden wir auch zukünftig vor große finanzielle Herausforderungen gestellt sein“ so Kämmerin Petra Göbel.

Mehr zum Thema