Bad Berleburg. 56-Jähriger fühlt sich von Arbeitgeber schlecht behandelt. Der Erndtebrücker griff deshalb zur Pistole. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Fast ein Jahr ist es nun her, dass der Angeklagte am frühen Morgen mit einer scharfen Waffe das Firmengelände betrat, um mit seinem Vorgesetzten ein klärendes Gespräch zu suchen, das schnell eskalierte. Sein Vorgesetzter habe ihn des Geländes verweisen wollen, da er krankgeschrieben war und sehr aggressiv wirkte. Vor den Augen anderer Mitarbeiter schoß der 56-Jährige Mann aus Bad Laasphe während des Streites einmal in die Luft und einmal in den Boden. Vior dem Schöffengericht in Bad Berleburg sagte der Beschuldigte aus, er habe darum gebeten, dass jemand die Polizei rufe.