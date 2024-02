Schüllar-Wemlighausen. 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr - ein Grund zum Feiern: Die Löschgruppe verrät jetzt, was die Besucher am Jubiläumswochenende erwartet.

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr - darauf können die Kameraden der Löschgruppe Schüllar-Wemlighausen in diesem Jahr mit Freude und Stolz blicken. Grund zum Feiern - dachten sich auch die Feuerwehrleute. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das Planungsteam einiges einfallen lassen, um im Mai drei Tage lang mit vielen Besuchern ihr Jubiläum zu feiern. Die Vorfreude innerhalb der Löschgruppe Schüllar-Wemlighausen ist schon jetzt riesig. Bei einer Pressekonferenz im Feuerwehrgerätehaus wurden jetzt erste Details zum Programmablauf verraten.

Und das startet bereits am Freitagabend, 24. Mai: Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal (ab 18 Uhr) geht es zur Schützenhalle, wo anschließend der Festkommers stattfindet. Zu dem sind unter anderem alle Zug- und Löschgruppenführer - auch die der Nachbarkommunen - sowie die örtlichen Vereine, Vertreter der Stadt und das Dorf eingeladen. Dabei erwartet die Gäste in diesem Jahr dort eine kleine Überraschung. „Wir haben uns überlegt, den Festkommers in diesem Jahr etwas anders, etwas lockerer zu gestalten“, sagt Löschgruppenführer Sebastian Althaus. Was genau, das werde noch nicht verraten. Nach dem Festkommers geht es dann auf den Schulhof der Grundschule Schüllar-Wemlighausen. Dort findet gegen 22.15 Uhr der große Zapfenstreich statt. Begleitet wird der von der Stadtkapelle Schmallenberg und dem Spielmannszug des VfL Bad Berleburg. Anschließend geht es zurück in die Schützenhalle, wo der Abend gemütlich ausklingen soll.

Mehr zum Thema

Damit nicht genug: Am Samstag (25. Mai) geht das Jubiläumswochenende ab 18 Uhr mit dem großen Festumzug weiter -ebenfalls begleitet von der Stadtkapelle Schmallenberg und dem Spielmannszug des VfL Bad Berleburg. Der wird am Abend dann durch beide Ortschaften ziehen, bevor es in die Schützenhalle zum Feuerwehrfest geht. „Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen vorbeikommen und wir gemeinsam feiern können“, sagt Maik Beuter. Eingeladen sind alle, die Lust auf Party haben. Mit dabei ist dann die Band „Dream Team“.

Jubiläum auch in Berghausen Während die Kameraden der Löschgruppe Schüllar-Wemlighausen ihr 100-jähriges Bestehen vom 24. bis 26. Mai feiern, laufen nur wenige Kilometer entfernt ebenfalls die Vorbereitungen für ein Jubiläum auf Hochtouren. Denn auch die Löschgruppe Berghausen feiert in diesem Jahr 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Wie die Löschgruppe nun auf ihrer Instagram-Seite mitteil, findet am 28. April der Festkommers in der Berghäuser Kulturhalle statt - begleitet von der Musikkappelle Irmgarteichen. Der große „Fire-Abend“ startet laut Flyer dann am 24. August - ebenfalls in der Kulturhalle. Einlass ist ab 19 Uhr, richtig los geht es dann um 20.30 Uhr. Für ordentlich Stimmung wird dann die Coverband Eve sorgen. Karten gibt es im Dorfladen Berghausen, bei der Tankstelle Berghausen und der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg.

Tag drei des Jubiläums wird dann am Sonntag (26. Mai) mit einem Feldgottesdienst (10 Uhr) und anschließendem Frühschoppen mit den Sauerlandmusikanten in der Schützenhalle gefeiert. Die Vorbereitungen auf das Fest laufen. „Bei der Planung können wir aus unseren Erfahrungen vom Dorfjubiläum in Wemlighausen schöpfen. Das ist natürlich ein großer Vorteil“, so Althaus. „Es macht einfach Spaß und die Teamarbeit unserer Löschgruppe spiegelt sich auch in der Organisation unseres Jubiläums wider.“ Und auch sonst haben die Kameraden des Löschzuges bereits Erfahrungen im Planen von Feiern. „Seit unserem Jubiläum im Jahr 1999, als wir 75 Jahre gefeiert haben, feiern wir alle fünf Jahre so eine Veranstaltung“, sagte Sebastian Althaus bereits 2019 gegenüber unserer Zeitung - anlässlich des damals 95. Geburtstages. „Klar, wenn in fünf Jahren unser 100-Jähriges ansteht, wird das noch mal viel größer“, hieß es damals. Nun steht tatsächlich das 100-Jährige an. Apropos Feuerwehrleute: Derzeit zählt die Löschgruppe 29 aktive Mitglieder, inklusive der Gastlöscher. Und auch in der Jugendfeuerwehr ist die Löschgruppe Schüllar-Wemlighausen mit 14 Aktiven gut aufgestellt.