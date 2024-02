Bad Laasphe. Die Partei will die Anpassung der Eintrittspreise für Jugendliche in letzter Minute verhindern und findet Unterstützung in der Politik.

Die Stadt Bad Laasphe wird die Eintrittspreise für die beiden Schwimmbäder im Bad Laaspher Wabach und in Feudingen anpassen. Der Fachausschuss hatte schon darüber gestritten und sich bei drei Gegenstimmen für eine Erhöhung ausgesprochen. Jetzt kam es in der entscheidenden Ratssitzung zum letzten Kräftemessen.