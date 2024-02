Bad Laasphe. Alle Fraktionen unterstützen den Kampf für Demokratie und Menschenwürde: Das steht in der Trierer Erklärung des Deutschen Städtetages.

Einstimmig und mit einem klaren gemeinsamen Bekenntnis gegen Rechtsextremismus hat der Bad Laaspher Stadtrat seine Unterstützung der Trierer Erklärung bekräftigt.

Dem von Carina Jung und der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen angestoßenen Unterstützung schlossen sich bereits im Vorfeld alle anderen Fraktionen aus SPD, CDU, FDP und Die Fraktion in einem gemeinsamen Antragspapier an. „Es ist eine gute Sache, die wir hier unterstützen“, machte Carina Jung noch einmal deutlich, welches Demokratieverständnis in der Bad Laaspher Kommunalpolitik herrscht.

Der Bad Laaspher Rat ist nach der Entscheidung im Bad Berleburger Rat der zweite, der diesen Weg einschlägt. Allerdings sind beide Entscheidungen unter ungleichen Bedingungen gefallen. Denn: In Bad Berleburg gibt es eine AfD-Fraktion. Und in Bad Berleburg gab es zunächst noch eine Diskussion darüber, ob neben dem Rechtsextremismus nicht auch der Linksextremismus ins Visier genommen werden müsse. Entsprechend fiel die Entscheidung in Bad Berleburg breit aber gegen die AfD-Stadträte (eine Gegenstimme, eine Enthaltung) aus.

Trierer Erklärung im Wortlaut

Das ist der Wortlaut der Trierer Erklärung: „Das jüngst bekannt gewordene Treffen von AfD-Funktionären mit Mitgliedern der Identitären Bewegung und die dort diskutierte Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland, hat uns alle schockiert. Wir nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unseren Städten schüren. In unseren Städten leben Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen – als Nachbarinnen und Nachbarn, als Kolleginnen und Kollegen, als Freundinnen und Freunde, als Familie. Das ist die Lebensrealität in unseren Stadtgesellschaften. Das macht unsere Städte aus. Unsere Städte gehören allen Menschen, die hier leben. Wir akzeptieren nicht, dass Bürgerinnen und Bürger, dass Familien, dass sogar Kinder in unseren Städten Angst davor haben müssen, von hier vertrieben zu werden.

Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Bewertungen politischer Themen, auch unterschiedliche Positionen zur Migrations- und Asylpolitik sind Teil unserer Demokratie. Demokratie braucht Auseinandersetzung, Demokratinnen und Demokraten müssen auch Streit aushalten und Widerspruch akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren, ist, wenn der Kern unserer Verfassung und die Basis unseres Zusammenlebens angegriffen wird: die Würde des Menschen.

Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat müssen immer wieder neu verteidigt werden. Eine wehrhafte Demokratie lebt von einer aktiven und wachen Zivilgesellschaft vor Ort. Das haben Zehntausende Menschen in den vergangenen Tagen in unseren Städten deutlich gemacht. Die Menschen, die aktuell gemeinsam auf die Straßen gehen, um Farbe zu bekennen für Demokratie und Menschenwürde, senden ein klares Signal der Solidarität – und gegen die Spaltung unserer Stadt- und Dorfgesellschaften.“

