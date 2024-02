Bad Berleburg. Ungewöhnliche Jubiläen, personelle Veränderungen in der Vereinsführung und Pläne für eine große Baumaßnahme prägen die Hauptversammlung.

Der Schützenverein Berleburg steht vor einem Jahr voller Veränderungen. Das machte die Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus am Markt deutlich: Es gibt nicht nur einen Wechsel in der Vereinsführung und auf einigen andere Positionen im Vorstand, es stehen vor allem große Baumaßnahmen an. „Der Schützenplatz stößt bei der Strom- und Wasserversorgung an seine Grenzen“, erläuterte Schützenhauptmann Christian Hainbach.