Bad Berleburg. Jetzt konkretisiert Vamed seinen Zeitplan in Bad Berleburg. Für viele Mitarbeiter heißt es aufatmen. Es gibt aber zwei Kündigungen.

In einer Pressemitteilung am Montagmorgen konkretisiert der Klinik-Konzern Vamed seinen Zeitplan für die Umstrukturierung am Standort Bad Berleburg.