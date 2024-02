Bad Berleburg. Ärztezuwachs in Bad Berleburg: Bozhidar Angelov verstärkt das Team als Sektionsleiter „Innere Medizin - Gastroenterologie“.

Es ist eine Nachricht, die bei vielen Menschen in der Region für ein gutes Bauchgefühl sorgt - und das in doppelter Hinsicht. Denn während häufig vom Ärztemangel und der Schwierigkeit, Ärzte in ländliche Regionen zu holen, berichtet wird, konnte die Vamed-Akutklinik Bad Berleburg vor einiger Zeit einen neuen Facharzt für die Region gewinnen. Bereits seit dem 1. Dezember 2023 beschäftigt sie mit Bozhidar Angelov einen neuen Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Das bestätigte Antje Gröpl-Horchler, Pressesprecherin der Vamed-Akutklinik Bad Berleburg, auf Nachfrage der Redaktion. „Bozhidar Angelov hat zu diesem Zeitpunkt die Position als ,Sektionsleiter Innere Medizin - Gastroenterologie‘ übernommen und führt diesen Bereich - unter der Gesamtverantwortung von Chefarzt Dr. Karim Bou-Nassif - eigenverantwortlich“, so Gröpl-Horchler.

Wie der Klinikkonzern auf seiner Homepage berichtet, stellt die Innere Medizin die größte Fachabteilung des Krankenhauses dar. Die Gastroenterologie, die jetzt einen neuen Facharzt hat, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen des Verdauungssystems. „Wenn Sie über diffuse Bauchschmerzen klagen, bei Ihnen ein bekanntes Magen- oder Darmleiden vorliegt oder wenn Sie unter anderen Beschwerden leiden, ist die Klinik unter der Leitung von Sektionsleiter Bozhidar Angelov die richtige Anlaufstelle für Sie“, heißt es im Internet.

Vorherige Station

Der neue Sektionsleiter bringt einige Erfahrungen mit: Wie die Vamed-Akutklinik mitteilt, war er vor seinem Wechsel nach Bad Berleburg Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie in einem Klinikum in Hessen. „Er verfügt über eine breite endoskopische und sonografische Erfahrung und ergänzt damit passgenau unser internistisches Ärzteteam“, so Gröpl-Horchler, die noch einmal unterstreicht: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wichtige Vorsorgeuntersuchungen wie Magen- oder Darmspiegelungen wohnortnah anbieten können und darüber hinaus unser gastroenterologisches Team verstärken konnten.“

Seit Juli 2018 gehört die Klinik zu Fresenius Vamed und trägt seit dem 1. Juni 2019 den Kliniknamen „Vamed Klinik Bad Berleburg“. Um sie besser von der ebenfalls hier ansässigen Rehaklinik unterscheiden zu können, nennen wir sie Vamed-Akutklinik Bad Berleburg. „Die Vamed Gesundheit Holding Deutschland ist Teil der Vamed AG“, heißt es auf der Hompege. „Zur Gruppe zählen 18 Rehakliniken, zwei Akutkliniken, acht ambulante Rehazentren, zwei medizinische Versorgungszentren, neun Pflegeeinrichtungen, ein Prevention Center und ein touristischer Standort.“

Insgesamt rund 7800 Mitarbeiter beschäftigt die Gruppe hierfür - in Bad Berleburg kam im Dezember 2023 mit Sektionsleiter Bozhidar Angelov ein weiterer hinzu.

