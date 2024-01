AST: Erndtebrücker Firma will gegen Fachkräftemangel angehen

Erndtebrück Fachpersonal wird immer weniger - das merken auch regionale Unternehmen wie AST, die jetzt zeigen, wie sie dem Fachkräftmangel begegnen.

Der Fachkräftemangel ist da - langsam aber sicher merken auch Unternehmen in unserer Region, dass man sich zukunftssicher aufstellen muss hinsichtlich Qualität und Quantität des Personals. So auch die AST. Kunststoffverarbeitung GmbH mit Sitz in Erndtebrück, die in einer Pressemitteilung folgende Frage beantworten: Wie agieren mittelständische Unternehmen, die nach und nach feststellen müssen, dass der Fachkräftemangel auch bei Ihnen angelangt ist?

„Seit über 45 Jahren steht die Firma AST im Herzen Europas als führender Hersteller von Kanistern, Fässern und Flaschen an vorderster Front. Das Familienunternehmen hat sich im Laufe der Jahre nicht nur als zuverlässiger Partner für industrielle Verpackungslösungen etabliert, sondern auch als sicherer Arbeitgeber, der kontinuierlich in die Zukunft investiert. Durch eine stetige Weiterentwicklung und gezielte Investitionen in Recycling und Rekonditionierung in den vergangenen Jahren setzt AST nicht nur auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern sichert gleichzeitig Arbeitsplätze“, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Ausrichtung mache AST für Fachkräfte attraktiv.

Geografische Präsenz mit mehreren Standorten in Europa

Die Unternehmensentwicklung von AST spiegele sich nicht nur in der ständigen Erweiterung des Produktportfolios wider, sondern auch in der geografischen Präsenz. Mit mehreren Standorten in Europa biete AST seinen Mitarbeitenden vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und eine breite Palette an beruflichen Perspektiven.

Doch wie geht das Unternehmen damit um? Erik Strohmann hat unternehmensintern den Stein ins Rollen gebracht. Seine Idee ist, im ersten Schritt die Löhne der Mitarbeiter in der Produktion auf ein übertarifliches Niveau zu heben. Auf diesen ersten Schritt werde im Laufe des nächsten Jahres ein transparentes Vergütungssystem folgen. „Jeder Mitarbeiter muss und soll wissen, wohin er sich mit seiner Leistung und seiner Leistungsbereitschaft entwickeln kann“, so Jens Rygielski, Personalleiter von AST. Mit steigender Vergütung alleine sei dem Fachkräftemangel jedoch nicht entgegenzuwirken. „Wir möchten uns als Arbeitgeber bzw. als Marke besser im Wittgensteiner Raum und den angrenzenden Regionen platzieren und so mehr potenzielle neue Kollegen auf uns aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Ansätze, wie wir dieses Ziel erreichen“, so Rygielski weiter.

Einer dieser Ansätze sei das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch verschiedene Maßnahmen, wie ein betriebliches Eingliederungsmanagement oder auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu steigern. Das Unternehmen sei stets bestrebt, sowohl bestehenden wie auch neuen Mitarbeitern das bestmögliche Paket zu schnüren um diese für AST zu gewinnen und im Unternehmen zu behalten.

Das Unternehmen legt dabei nicht nur Wert darauf, qualifizierte Auszubildende zu gewinnen, sondern bietet auch „attraktive Perspektiven für den beruflichen Einstieg“: Azubis bei AST erwarte nicht nur eine hohe Übernahmechance, sondern auch eine übertarifliche Vergütung. „Durch die europäischen Standorte bietet AST den Auszubildenden eine zusätzliche Perspektive, die weit über Wittgenstein hinausreicht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Für AST sei die Nähe zu Kollegen und ein familiärer Umgang selbstverständlich. Dies spiegele sich nicht nur im täglichen Miteinander durch eine mittlerweile etablierte Duz-Kultur wider, sondern auch in besonderen Events wie einer Azubifahrt, die den Teamgeist stärkt und den Nachwuchskräften einen Einblick in die Unternehmenskultur gibt. „Natürlich sind in diesem Bereich auch weitere Benefits geplant.“

Die Palette der Ausbildungsberufe bei AST ist breit gefächert: Von kaufmännischen Ausbildungen wie Industriekaufleuten und Bürokaufleuten bis hin zu gewerblichen Berufen wie Maschinen- und Anlagenführern oder Industriemechanikern. Aber auch hier möchte AST sich durch das Anbieten von Ausbildungen zum Betriebselektriker, Verfahrensmechaniker oder auch duale Studiengänge im Bereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik o.ä. zukünftig breiter aufstellen. Denn „grade die Jugend ist die Zukunft und durch diese müssen wir uns eine eigene Basis an Fachkräften heranziehen. Wir haben die Augen vor der Zukunft nicht verschlossen“, so Jörg Strohmann abschließend.

