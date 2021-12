Astenbergstraße: Teilabriss der Bad Berleburger Brandruine

Und auch die Stadt Bad Berleburg begrüßt es, dass nach Jahren etwas Bewegung in die Sache kommt.

Bad Berleburg. Große blaue Container und ein roter Kran stehen bereits vor dem ehemaligen Ayubowan Ayurveda Center am Bad Berleburger Ortseingang. Wird das Hotel endlich abgerissen? Zumindest teilweise, wie Katrin Bultink im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte. Demnach soll das Dachgeschoss und das oberste Geschoss zunächst abgerissen werden.

Und auch die Stadt Bad Berleburg begrüßt es, dass nach Jahren etwas Bewegung in die Sache kommt. „Die Stadt Bad Berleburg hat in den vergangenen Monaten Gespräche mit Eigentümer und Bauaufsicht geführt, um den Abrissprozess zu forcieren. Wir bewerten es natürlich positiv, wenn die Arbeiten nun gestartet sind“, so Christoph Koch, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Wohnen und Dezernent.

