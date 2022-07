Aue-Wingeshausen: Alle Details zur Kulinarischen Wanderung

Wingeshausen. Eines steht fest: Es wird lecker. Der Wisentpfad wird zur Fressmeile. Der Dorfverein lädt zur 4. Kulinarischen Wanderung ein – mit neuen Ständen.

Es ist soweit: Nach zwei Jahren Zwangspause startet der Dorfverein Aue-Wingeshausen mit der 4. Kulinarischen Wanderung am 21. August wieder durch. Das Konzept ist bewährt, der Wanderweg prämiert. Aber es gibt trotzdem einige Neuerungen, über die sich der Dorfverein freut und auf die Wanderer gespannt sein dürfen. „Wenn das Wetter mitspielt, wird das ein Kracher“, ist sich der Vorsitzende des Dorfvereins, Helmut Kessler sicher. „Die Kulinarische Wanderung zieht Menschen von weit her an“, weiß Kessler. Das liege einerseits am Kulinarischen Programm andererseits aber eben „an dem sehr, sehr schönen Wanderweg. Beim letzten Mal waren Unmengen Menschen da. Aber das Schöne ist: Es ist nicht überlaufen – es verteilt sich gut“, erinnert sich der Vorsitzende an die 3. Kulinarische Wanderung in 2018.

Die Strecke

Auf den Tag genau – zwei Jahre und einen Tag nach der letzten Auflage – präsentiert sich das Konzept mit neuen Teilnehmern und einer veränderten Wegeführung: Der Premium-Wanderweg „Wisentpfad“ bleibt ein Rundweg, wird aber auf elf Kilometer Länge eingekürzt. Am höchsten Punkt, der „Mondscheinbank“ kurz hinter der „Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“, geht es hinunter ins Ihrige-Bachtal. „Weiter oben sind keine Stände, deswegen haben wir das Stück ausgespart“, erläutert Kessler.

Neun Stationen hat die Tour in diesem Jahr. Darunter sind mit dem neuen Team des „Forellenhofs“, der Wittgenstein Berleburg’schen Rentkammer und dem Stammhaus in Wingeshausen auch drei neue gastronomische Angebote. Der Vorteil für Wanderer: Im Grunde kann man bei der Kulinarischen Wanderung an vier Stellen einsteigen: Am Sonnenhof, der Wisent-Wildnis, Forellenhof und in der Dorfmitte, weil dort Pkw-Stellplätze sind. Außerdem gibt es keine Richtungsvorgabe.

Die Wanderung kann man mit und gegen den Uhrzeigersinn laufen und es ist auch möglich, nur ein Teilstück zu laufen, weil die Speisen und Getränke direkt an jedem der neun Stände bezahlt werden können. Von 10 bis 17 Uhr läuft das Angebot der Kulinarischen Wanderung, die nicht alle Teilnehmer in Gänze schaffen werden, weil sie an einigen Ständen wegen des Genusses und der guten Gespräche länger verweilen. „Man trifft halt auch sehr viele Bekannte“, weiß Kessler.

Die Angebote

• Der Sonnenhof bietet gegrillten Ziegenkäse auf Salatbett, Flammkuchen mit Ziegenkäse, Tomaten und Rucola, Grobe Currywurst mit Röstbrot und frische Waffeln an.

• Fish & More: Am Stand der örtlichen Fischzüchter im Rohrbachtal gibt es Flammlachs und Roastbeef-Kleinigkeiten, Wein und Bier.

• Die Wisenthütte hat Kartoffeln mit Kräutercreme, Oma Hildes Erbseneintopf mit Fleischeinlage, Hütten-Currywurst im Becher, Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Puderzucker sowie Aperol Spritz im Angebot.

• Der Biohof Schenkel präsentiert sich an der „Mondscheinbank“. Hier gibt es Burger, Geflügelteller, Kartöffelchen mit Kräuterdip und für Kinder Rostbratwürstchen im Brötchen und Zuckerwatte.

• Die Wittgenstein-Berleburg’sche Rentkammer hat ihren Stand im Ihrigetal. Hier gibt es Wildspezialitäten und Getränke.

• Beim Keller gibt es Ragout vom Schwein, verschiedene Biosäfte, Eistee und weitere Getränke.

• Der Forellenhof bietet Grillhäppchen, Kaffee und Kuchen.

• Die Genussrocker bieten Wein vom Weingut Egidiushof und Rindfleischspezialitäten von Schmeeds Berghof an.

• Das Stammhaus: Hier gibt es einen Miniburger (100 Gramm Beef), Pulled Pork im Dinkelbrötchen und Brätlinge aus der Gusspfanne.

