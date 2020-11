Aue-Wingeshausen: Hochzeitspaare pflanzen Obstbäume

Aue-Wingeshausen. Fünf Paare haben am Wochenende jeweils einen Obstbaum an der Hochzeitsallee in Wingeshausen gepflanzt.

In Wingeshausen wurde am Wochenende wieder fleißig gepflanzt. Insgesamt fünf Paare haben sich gemeinsam mit Helmut Keßler und Karl-Heinrich Sonneborn vom Dorfverein Aue-Wingeshausen an der Hochzeitsallee getroffen, um dort fünf weitere Obstbäume zu pflanzen – zwei Apfel-, zwei Kirsch- und ein Zwetschgenbaum. Danach erhielten sie eine Urkunde und ihr Baum künftig eine Plakette mit ihrem Namen.

Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Helmut Keßler, Vorsitzender des Dorfvereins, freute sich, dass diese Aktion trotz Corona durchgeführt werden konnte – natürlich unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Regeln. Entstanden ist die Idee der Hochzeitsallee im vergangenen Jahr. „Die Idee an sich stammt nicht von uns. Eine solche Allee gibt es auch in anderen Orten. Wir haben davon Kenntnis genommen und fanden, dass dies eine schöne Idee ist – auch für unser Dorf. Denn es bedeutet auch ein Stück Heimatverbundenheit“, so Keßler. „Der Dorfverein Aue-Wingeshausen schenkt allen Hochzeitspaaren eines Jahres, die in den beiden Ortschaften leben oder einen besonderen Bezug dahin haben, einen eigenen Baum an der Hochzeitsallee.“

Coronabedingt haben in diesem Jahr nicht ganz so viele Paare geheiratet – fünf Hochzeitspaare zählt Aue-Wingeshausen. Und alle fünf Paare waren am Samstagmorgen vor Ort, um selbst ihr persönliches Hochzeitsbäumchen zu pflanzen. „Es ist kein Muss, aber es ist natürlich schön, wenn es die Paare selbst machen. Und es ist ja auch eine tolle Erinnerung.“

Im vergangenen Jahr wurden zehn Obstbäume gepflanzt. Und warum nur Obstbäume? „Wir möchten mit unserer Idee ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die Themen Insektensterben und Klimaschutz sind noch nicht gelöst. Durch Corona wurden die Themen jedoch nach hinten verschoben“, so Keßler.

Besorgt hatte Karl-Heinrich Sonneborn die Bäume vorab bei der heimischen Baumschule in Diedenshausen. Er stand den Paaren am Samstagmorgen helfend zur Seite.