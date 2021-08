Aue-Wingeshausen: Männergesangsverein löst sich auf

Aue-Wingeshausen. MGV „Eintracht“ Aue-Wingeshausen 1877 löst sich nach 144 Jahren auf. Sechs Mal haben die Sänger den Titel „Meisterchor NRW“ nach Hause geholt.

Gemeinsame Abende, bei denen gesungen wird. Freundschaften, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Auftritte, bei denen sie Applaus ernteten – die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Eintracht Aue-Wingeshausen 1877 haben während ihrer aktiven Zeit im Verein einige Höhepunkte erlebt. Momente, an die sich die Sänger gerne in geselligen Runden erinnern. Momente, die es so nicht mehr geben wird. Denn: Nach 144 Jahren löst sich der MGV Aue-Wingeshausen auf. Ein Gespräch über die Gründe hierfür, aber auch über schöne Erinnerungen.

Die Auflösung

„Es war kein leichter Schritt für uns“, sagt Karsten Treude, Schriftführer des Vereins. Mit 15 Jahren ist er in den Verein eingetreten. Seit 30 Jahren singt er dort – aus Leidenschaft. „Es hat sich aber leider schon etwas länger abgezeichnet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wenn lange Zeit keine Ausgaben mehr für Aktivitäten ausgegeben werden, weil alles ruht, dann kommt irgendwann das Finanzamt“, erklärt Treude. „Insgesamt war es eine verdammt schöne Zeit. Das Singen hat uns allen immer sehr viel Freude bereitet. Aber wenn es nicht mehr geht, müssen halt leider irgendwann gewisse Entscheidungen getroffen werden“, so der 1. Vorsitzende Daniel Knebel.

In der wegen der Corona-Pandemie erst vor Kurzem nachgeholten Jahreshauptversammlung hat der Männergesangverein seine Vereinsauflösung beschlossen. „Damit endet in den Ortschaften Aue und Wingeshausen eine 144-jährige, durchaus erfolgreiche Gesangstradition“, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Beschlossen wurde die Auflösung des Vereins zum Jahresende. Der Beschluss wurde mit über 85 Prozent der Anwesenden angenommen.

Die Gründe

„Schon seit dem Jahr 2019 konnte aufgrund zu weniger Sänger nur noch einmal im Monat geprobt werden, bedingt durch Corona fand die letzte Chorprobe des MGV im Frühjahr 2020 statt“, so der Verein. Dennoch aber möchte der Vorstand nicht der Pandemie die Schuld geben. „Der Chor kämpft schon seit längerer Zeit damit, wegen zu wenig Aktiven überhaupt singefähig zu sein. Die vergangenen Jahre haben leider gezeigt, dass eine dauerhafte Nachwuchsgewinnung in Aue-Wingeshausen nicht mehr möglich war. Das einfache Singen im Verein mit Ständchen im Ort für verdiente Mitglieder, Sängerfesten und Vereinsjubiläen ist heute vielleicht nicht mehr attraktiv genug. Junge Sänger möchten sich vielleicht auch einfach nicht mehr über Jahre oder Jahrzehnte verpflichten, wöchentlich regelmäßig zur Probe zu gehen, mit Gesang die Dorfgemeinschaft zu bereichern und vielleicht darüber hinaus auch noch bei Leistungssingen und Wettstreiten anzutreten“, so der Vorsitzende.

Zuletzt hatte der Verein nur noch um die 15 aktive Sänger – so Treude. „Mit nur wenig mehr als zehn Sängern, gepaart mit einer sehr ungünstigen Stimmenverteilung, kann man aber halt langfristig weder vernünftig Proben durchführen, noch Auftritte planen. Unsere vielen passiven Mitglieder haben uns immer gefördert und unterstützt. Dafür möchte ich allen ausdrücklich meinen Dank aussprechen“, so Knebel weiter. Unter anderem wurden Paul Schneider für 75 Jahre aktives Singen und Karl-Heinz Saßmannshausen für 65 Jahre passive Mitgliedschaft bei den Ehrungen genannt.

Die Höhepunkte

„Der Verein kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Gerne erinnern wir Sänger uns an besuchte Konzerte, Feiern, Chorwettbewerbe, sowie die Meisterchorsingen und auch an die vielen Ständchen hier im Doppelort Aue-Wingeshausen“, so Karsten Treude. So auch nach der Jahreshauptversammlung. „Natürlich haben wir auch danach noch einmal beisammen gesessen und über alte Zeiten geredet.“ Einige der Höhepunkte des Vereins waren sicher die Meisterschaften – insgesamt sechs Mal konnte der MGV den begehrten Titel „Meisterchor NRW“ ersingen. „Das hat immer sehr viel Spaß gemacht – natürlich wurden die Siege dann auch gemeinsam gefeiert. Aber, es war auch anstrengend. Wenn man ein Wettkampf vor sich hat und fünf Lieder immer und immer wieder probt, kann man die irgendwann auch nicht mehr hören“, sagt Treude und lacht. „Aber es ist es tolles Gefühl gewesen, die Lieder zum Besten zu geben. Es gab so viele tolle Erlebnisse.“

Danke sagen möchte der MGV auf diesem Wege auch seinem Chorleiter Gerhard Hennecke, der den Chor bis Ende 2020 als Dirigent fast 25 Jahre treu begleitet hat. „Nach Rücksprache mit dem Finanzamt und Genehmigung der Versammlung wird die Hälfte des Vereinsvermögens an ebenfalls gemeinnützige Vereine im Ort gespendet, der Rest fällt satzungsgemäß nach Abzug aller Kosten an den Sängerkreis Wittgenstein“, teilt der MGV mit. Und mit seinem Ende geht nicht nur ein Teil der Aue-Wingeshäuser, sondern auch der Wittgensteiner Geschichte zu Ende.

