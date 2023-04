Aue-Wingeshausen: Pfarrer brennt Schnaps fürs Kirchendach

Aue-Wingeshausen. So kommt die Theatergruppe des Heimat- und Touristikvereins mit ihrem neuen Stück beim Publikum an. Zwei weitere Aufführungstermine sind geplant.

Voller Erfolg am Wochenende für die Theatergruppe des Heimat- und Touristikvereins Aue-Wingeshausen: Ihr neues Stück, zuvor intensiv geprobt, kam beim heimischen Publikum bestens an. Das Bürgerhaus in Aue war an den beiden Aufführungsterminen gut besucht. Und die Zuschauenden – zum Teil sogar aus Arfeld, Dotzlar, Schwarzenau und Erndtebrück angereist – gingen begeistert mit, wenn es auf der Bühne wieder einmal so richtig turbulent wurde.

Chaotisches Verwirrspiel

Der Schwank in drei Akten von Bernd Gombold entpuppt sich als chaotisches Verwirrspiel. Der Pfarrer einer Kirchengemeinde versucht, das dringend notwendige Geld für die Sanierung des Kirchendaches aufzutreiben – mit nächtlichen Kartenspielen, schwarz gebranntem Schnaps und vermieteten Pfarrhaus-Zimmern. Als dann noch der strenge Domkapitular auftaucht, greift Haushälterin Hermine ein...

Weitere Aufführungstermine sind für Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, vorgesehen, jeweils ab 17 Uhr im Bürgerhaus Aue. Karten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse in Bad Berleburg sowie bei Provinzial Limper & Schmeck, Zweigstelle Aue, Hauptstraße 26 – jeweils zu den regulären Öffnungszeiten.

