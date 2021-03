Aue-Wingeshausen: Selbstgebastelte Osternester für Senioren

Eine bunte Überraschung: Grundschulkinder und Ortsvorsteherinnen beschenken Dorfbewohner ab 75 Jahren.

Aue/Wingeshausen. Die Ortsvorsteherinnen von Aue und Wingeshausen, Katja Schmidt und Birgitta Dreier, möchten in Zeiten der Pandemie für strahlende Gesichter bei allen ab 75 Jahren in den beiden Dörfern sorgen. „Wir wollen unsere Seniorinnen und Senioren mit einem selbstgebastelten Osternest überraschen“, verrät Birgitta Dreier. Fleißige Kinder aus der Grundschule und den Kitas in Aue und Wingeshausen haben in den vergangenen Wochen gebastelt und freuen sich nun darauf, den Empfängerinnen und Empfängern eine Freude zu bereiten.

Parallel dazu haben Katja Schmidt und Birgitta Dreier Eier gefärbt und die Nester zusammengebaut. „Diesen Ostergruß wollen wir jetzt in der Karwoche vor die Haustüren stellen, so läuft alles kontaktlos und damit coronakonform“, betonte Katja Schmidt. Das Wichtigste allerdings wollten weder die beiden Ortsvorsteherinnen noch die Kinder vergessen: „Wir wünschen ein schönes Osterfest!“