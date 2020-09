August in Wittgenstein: Trotz Starkregen zu trocken

Hier gibt es alles zum Wetter im August: Extreme Temperaturen, Niederschlagsmengen oder Abweichungen von der Regel. Julian Pape hat es analysiert.

Wittgenstein. Nach den trockenen Jahren 2018 und 2019 war auch der Sommer 2020 wieder deutlich trockener als üblich. Lediglich der Juni brachte in normale Regenmengen. In Sachen Temperaturen zeigten sich die ersten zwei Monate der warmen Jahreszeit fast schon ungewohnt kühl. Der August holte dann aber doch noch eine ausgewachsene Hitzewelle hervor. In seiner letzten Woche schloss er mit einem vorgezogenen Herbststurm. Die ergaben die Beobachtungen und Messungen des Wetterportals Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Temperaturen

Nach einem Juli, welcher im Vergleich zur Periode 1981-2010 um fast ein Grad zu kühl war, drehte der August das Wetterpendel wieder in die entgegengesetzte Richtung. Mit einem Mitteltemperatur von 16,6°C in Benfe, 17,5°C in Hesselbach und 17,7°C in Birkelbach war er rund 3°C wärmer als im langjährigen Mittel. Nimmt man die vom Klimawandel noch wenig beeinflusste Phase 1961-1990, so betrug die Abweichung sogar mehr als 4°C. Noch wärmer war lediglich der August 2003. Nimmt man den gesamten Sommer war er 1,5°C wärmer als normal, allerdings auch mehr als 1°C kühler als 2018 und 2019.

Geografie studiert Julian Pape (Foto) hat Geografie studiert und schon bei seiner Diplomarbeit das Wetter in der Region thematisiert. Obwohl gebürtig aus dem Sauerland, war er schon früh an Wittgensteins Wetter interessiert. Mehr Infos im Internet: www.wetter-wittgenstein.de

Die erste Hälfte des Augusts brachte so manchen Wittgensteiner ins Schwitzen. Dafür sorgten nicht nur die Nachmittagstemperaturen, welche am Wochenende 8. und 9. August mit 31,7°C an der Skihütte Pastorenwiese, 33,2°C in Aue-Wingeshausen und knapp 36°C am Städtischen Gymnasium in Bad Laasphe ihre Spitzenwerte erreichten. Bemerkenswert war die lange Periode mit sehr warmen Nächten. So gab es mehr als eine Woche lang vor allem in den Hochlagen nahe des Rothaarsteigs eine Tropennacht mit mehr als 20°C. Richtig frische Nächte fanden sich in diesem Monat nur wenige, am kühlsten war es noch am Morgen des 5. August als in Benfe 1,9°C, in Feudingen 3,7°C und in Dotzlar 5,5°C gemessen wurden. Nimmt man den gesamten Sommer zur Rate so waren die Nächte zum 8. Juni und zum 22. Juli die kühlsten der Jahreszeit. Bei einer Tiefsttemperatur von -0,4°C in zwei Metern Höhe gab es in Benfe nahe des Erdboden Frost bis -4,4°C

Niederschläge

In Sachen Niederschlägen war der August vor allem durch die teils heftigen Gewitter in Folge der Hitzewelle geprägt. Da diese nur örtlich auftraten waren die Regenmengen zum Ende des Monats sehr unterschiedlich. So kam beispielsweise unsere Meßstelle am Rhein-Weser-Turm allein am Nachmittag des 09. August auf 60 Liter pro Quadratmeter. Dieses heftige Gewitter reichte das Edertal entlang über Berghausen bis nach Berleburg. Teils standen sogar Keller unter Wasser. Zum Monatsschluss erreichte der Rhein-Weser-Turm 104 Liter, Feudingen 82, Birkelbach 62 und Benfe 44 Liter.

Schaut man auf den gesamten Sommer so war dieser erneut deutlich zu trocken. Niederschlagsreichste Wittgensteiner Station war Erndtebrück mit 205 Litern, übrigens exakt die gleiche Menge wie am Kahlen Asten, wo lediglich 60 % der normalen Menge erreicht wurde. Trockenste Stationen waren Berleburg mit 147 und Dotzlar mit 138 Litern. Zum Vergleich: Im Sommer 2018 lag der Wittgensteiner Durchschnitt bei rund 140, im Sommer 2019 bei 160 Litern. Die mittlere Menge über 30 Jahre bewegt sich im Bereich von 250-300 Litern auf jeden Quadratmeter. So wird klar, dass sich unser geschundener Wald auch in diesem Sommer kaum erholt haben dürfte.

Wind

Der Wind war über den gesamten Monat betrachtet so schwach wie noch in keinem anderen Monat dieses Jahres. Die Station im oberen Benfetal kam beispielsweise auf einen Mittelwert von 4,9 km/h, April bis Juli lagen zwischen 5 und 6 km/h, der stürmische Februar kam auf 12,1 km/h. Bemerkenswert war zum Abschluss des meteorologischen Sommers dann aber noch der Sturm „KIRSTEN“, welcher am 26. August in Benfe Böen bis 64 km/h brachte. Exponierte Bergstationen am Rothaarkamm erreichten mit bis zu 94 km/h Windstärke 10. Einige Bäume konnten nicht standhalten.

Sonnenstunden

Ziemlich genau ihr Soll erfüllte in diesem Monat die Sonne. Sie kam auf rund 1170 Stunden und lag damit im Bereich der langjährigen Mittelwerte. Über den gesamten Sommer zeigte sie sich etwas mehr als 500 Stunden lang und lag damit sehr exakt im Bereich der Normalwerte.