Ausbildung zum Koch am Berufskolleg Wittgenstein

Wittgenstein. Das Berufskolleg plant, eine vollzeitschulische Ausbildung im Beruf Köchin/Koch anzubieten. Es soll also „live“ gekocht werden.

„Live cooking“ – ein gastronomischer Trend, der es Gästen ermöglicht, Köchinnen und Köchen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, zu sehen und zu verstehen, wie kulinarische Hochgenüsse entstehen, könnte bald – zugegeben etwas anders verstanden – am Berufskolleg Wittgenstein (BKW) umgesetzt werden. Das BKW plant, im kommenden Schuljahr eine vollzeitschulische Ausbildung im Beruf Köchin/Koch anzubieten, bei der dann auch die praktische Ausbildung über weite Strecken in der Gastronomieküche der Schule stattfinden wird. Es soll also „live“ gekocht werden.

Alternative in der Pandemie

Die nun schon über ein Jahr andauernde Corona-Pandemie hat auf die Gastronomiebetriebe der Region besonders starke Auswirkungen. Der Lockdown stellt viele Betriebe vor existenzielle Probleme, als Folge tun sie sich auch schwer, neue Ausbildungsverträge abzuschließen. Das BKW will zur Lösung zumindest

dieses Problems beitragen und die Fachkräfteversorgung der Region auch perspektivisch durch das Vollzeitangebot unterstützen. Der Berufsbildungsausschuss der IHK Siegen hat diesem Vorhaben in seiner letzten Sitzung zugestimmt, auch weil das Konzept des BKW es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt noch aus dem Vollzeitbildungsgang in eine betriebliche Ausbildung zu wechseln.

Das geplante Angebot bietet innerhalb von drei Jahren eine Ausbildung zur Köchin/zum Koch nach Rahmenlehrplan und Ausbildungsverordnung und bereitet auf die Kammerprüfung (IHK) vor. Es soll

jungen Menschen trotz Corona-Pandemie und nachteiliger Arbeitsmarktsituation den Abschluss einer Ausbildung ermöglichen. Dabei will das BKW bewusst nicht als Konkurrenz zu einheimischen Ausbildungsbetrieben auftreten, sondern versuchen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gastronomisch so vorzubereiten, dass ein Wechsel ins duale System der Berufsausbildung jederzeit möglich ist.

Start am 18. August

Claudia Sauer, Schulleiterin des BKW, erläutert: „Mit dieser vollzeitschulischen Ausbildung möchten wir auch junge Menschen für die Gastronomie begeistern, für die eine duale Ausbildung sonst nicht oder nur schwer möglich wäre, zum Beispiel aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten. Auch für junge Eltern kann das Angebot interessant sein, weil sie die Betreuung ihrer Kinder während einer vollzeitschulischen Ausbildung besser organisieren können.“

Durch qualifizierte Lehrkräfte und eine modern ausgestattete Gastronomieküche kann die fachtheoretische wie die praktische Ausbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am BKW sichergestellt werden. Ergänzend finden im Laufe der Ausbildung mehrere Praxisphasen in Kooperationsbetrieben statt, damit die angehenden Köchinnen und Köche Erfahrungen in der betrieblichen Praxis sammeln können. Die Ausbildung kann bei ausreichender Bewerberzahl und Genehmigung durch die Bezirksregierung am 18. August beginnen.

Weitere Informationen unter www.berufskolleg-wittgenstein.de oder 02751/9263-270.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein