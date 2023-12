Ausbildungsmesse zeigt Möglichkeiten in der Region

Bad Berleburg Im Februar findet in Berleburg die Ausbildungsmesse statt. Dabei können angehende Azubis und auch Abiturienten ihre Chancen vor Ort kennenlernen.

Die Ausbildungsmesse Wittgenstein öffnet bald ihre Tore. Sie bietet die Chancen, sich über Ausbildungs- und auch Studienmöglichkeiten in der Region zu informieren. „Berufsorientierung ist natürlich nicht an einem oder zwei Tagen machbar, sondern ein längerer Prozess. Die Messe bietet jedoch etwas, das sonst vielleicht eher zu kurz kommt: Die interessierten Jugendlichen und ihre Eltern können sich über das ganze Spektrum der beruflichen Alternativen der Region informieren und außerdem persönliche Kontakte knüpfen“, so Sabine Bechheim, Leitung Geschäftsbereich I der Industrie- und Handelskammer Siegen. Die Messe findet am 2. Februar 2024 von 13 bis 17 Uhr im Berufskolleg Wittgenstein statt.

Bei den Vorbereitungen für die Messen 2024 - geplant sind insgesamt vier, eine davon in Bad Berleburg - ist die Einbindung der Schulen in den Fokus gerückt. Je nach Messe wird die intensivere Zusammenarbeit unterschiedlich ausgestaltet. „Insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die bisher keine bis wenig praktische Erfahrungen sammeln konnten, haben auf den Ausbildungsmessen die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren. Die Betriebe und Institutionen freuen sich auf interessierte Gesprächspartnerinnen und -partner“, erläutert Sabine Bechheim. „Wer alle Veranstaltungen besucht, kann immerhin rund 340 Aussteller direkt kontaktieren, lernt ungefähr 150 Berufe aus unterschiedlichsten Bereichen sowie über 20 Duale Studiengänge kennen.“

Der Besuch der Ausbildungsmessen lohne sich auch für Abiturienten: „Etliche Berufe sind inzwischen auch für sie interessant. Darüber hinaus bieten mittlerweile viele Unternehmen duale Studiengänge an. Die Bandbreite reicht von BWL über Wirtschaftspsychologie bis zu Maschinenbau, Informatik oder Elektrotechnik. Da ein ganzheitlicher Überblick zum Thema „Berufseinstieg“ geboten werden soll, sind je nach Messe heimische Berufs- und Weiterbildungskollegs, Universitäten und

Fachhochschulen mit ihrem Angebot vertreten. In Bad Berleburg werden zahlreiche regionale Aussteller, aber auch überregionale Arbeitgeber mit dabei sein.

Ausprobieren auf der Messe: Wie 2019 kann auch in diesem Jahr erfahren werden, welcher Ausbilder der richtige ist. Foto: Emma Rothenpieler

Darunter sind laut IHK uner anderem Agrodur aus Schwarzenau, Berge Bau aus Erndtebrück, Bikar aus Raumland, die Deutsche Angestellten-Akademie aus Siegen, Die Sterne im Sauerland - Sauerland Hotels GmbH aus Schmallenberg, das Kreisklinikum Siegen, Sonor aus Bad Laasphe, Hollingsworth & Vose aus Hatzfeld oder auch das Diakonische Werk Wittgenstein aus Bad Berleburg. Alle Unternehmen und Institutionen, die in Berleburg, aber auch auf den anderen Messen vertreten sind, präsentiert im Vorfeld die Website ausbildungsmesse57.de.

Auf so einer Messe, so Bechheim, entstehen „wertvolle Gespräche, die Betrieb und Interessenten zusammenbringen. Und die den jungen Leuten Klarheit verschaffen, welche Wege sich für sie öffnen oder welche vielleicht dann doch eher nichts für sie sind. Den damit verbundenen hohen Aufwand bringen die Betriebe gerne mit ein, sie organisieren Infostände, stellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen frei und machen sich Gedanken über die Gestaltung. Doch die Messen sind naturgemäß begrenzt, qualitativ hochwertige Ausbildung, ein Duales Studium oder auch langfristige Karriereplanungen finden keineswegs nur bei den ausstellenden Betrieben statt. Deshalb wünschen wir uns, dass die Besucher den Impuls der Messe nutzen, um am Ball zu bleiben und weitere Kontakte zu knüpfen.“

