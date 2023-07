Ausflugstipp: Digitale Tour führt auch zum Berleburger Bären

Bad Berleburg. Das Bronze-Tier ist eine von 20 Stationen mit Werken des Wittgensteiner Bildhauers Wolfgang Kreutter. So lassen sich seine Kunstschätze erobern.

Der Bad Berleburger Bildhauer Wolfgang Kreutter (1924-1989) muss in seiner Heimat sichtbarer werden – dafür setzen sich Initiatoren und Förderer des Projektes „Sammlung Kreutter – im Raum“ ein. Selbst „die Berleburger wissen gar nicht, dass sie so ein Pralinchen haben“, sagt die Tochter des Künstlers, Angelika Kreutter, über das Kunst-Werk ihres Vaters.

Mit Smartphone oder Faltblatt

Mit dem Smartphone via sammlung-kreutter.de ganz digital, aber auch anhand eines Faltblatts können sich Kunstinteressierte jetzt auf eine Tour begeben, die zu 20 Stationen mit Kreutter-Kunst führt – vom Treppenhaus im Bürgerbüro der Stadtverwaltung über den Berleburger Bären an der Odeborn bis hin zum Mahnmal in Girkhausen als Symbol für die Zerstörung durch den Krieg. Das Stichwort: „Kreutter im Raum“. 14 der Stationen in der Kernstadt sind binnen ein bis zwei Stunden auf einer zwei Kilometer langen Route zu Fuß erreichbar, für die übrigen sechs fährt man in die Dörfer Girkhausen, Schüllar, Raumland und Schwarzenau.

Und wer darüber hinaus Werke von Künstlern aus dem Umfeld Kreutters kennenlernen möchte, kann – nach Anmeldung – die „Sammlung Kreutter“ in der Poststraße besuchen. Hier sind auf 78 Quadratmetern Ausstellungsfläche 32 Werke von elf Künstlern zu sehen, darunter viele Freunde des Bildhauers.

Weithin bekannt durch Kirchenkunst

2019, beim Start des Projekts, „haben wir festgestellt, dass Kreutter vielfältig in Bad Berleburg präsent ist“, sagt der Betreiber der Bad Berleburger Kur-Apotheke, Karsten Wolter. Als Förderer hat er die digitale Tour ,Kreutter im Raum’ überhaupt erst möglich gemacht. Zugleich ist Wolter Gastgeber der ,Sammlung Kreutter’. Der Bildhauer habe Bad Berleburg mit seiner Kunst geprägt, sagt er, sei aber durchaus auch über die Grenzen Bad Berleburgs hinaus bekannt.

Bekannt übrigens „vor allem durch Kirchenkunst“, weiß Rikarde Riedesel, im Bad Berleburger Rathaus Leiterin der Abteilung Kultur und Erwachsenenbildung und damit auch für die Stadtgeschichte zuständig. So habe Kreutter in einigen evangelischen Kirchengemeinden Westfalens Taufschalen, Kirchenfenster und Altäre geschaffen – auch in den Bad Berleburger Dörfern. Ein Eintrag zur Person „Wolfgang Kreutter“ beim Online-Lexikon Wikipedia – das ist der Beitrag des Wittgensteiner Heimatforschers Dieter Bald. Das müsse einfach sein bei einem derart hervorragenden Künstler, der mit einer Vielzahl seiner Werke in der Region vertreten sei, findet er.

Bewunderte Skulpturen

Und dass Kreutters Schaffen interessiere, hat auch Bettina Born vom Team der BLB-Tourismus GmbH festgestellt. Von ihrem Arbeitsplatz an der Tourist-Info im Bürgerhaus aus beobachte sie immer wieder, „wie die Leute die Skulpturen auf dem Marktplatz bewundern“. Dort steht die Figurengruppe „Hütejunge mit Tieren“ (1989). Das neue Tour-Angebot sei ganz klar eine Bereicherung „für unsere Gäste“, lobt Born – aber ebenso für die Bevölkerung, fügt Bad Berleburgs Ortsvorsteherin Ursula Belz hinzu. Man müsse Kreutters Werke einfach als „Schatz herausheben“.

Mehr Infos zu Tour und Sammlung im Internet: www.sammlung-kreutter.de

