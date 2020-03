Auf jeden Fall, besser jetzt schnell und knackig als langsam und lang. Noch können wir viele davor schützen , aber irgendwann ist es einfach zu spät. Zwei Wochen Urlaub zu Hause und uns auf das wirklich Wichtige besinnen ist deutlich besser, als andere Menschen eventuell zu infizieren.

Andreas Schauerte

Ohne strenge Regeln geht’s wohl leider nicht, schade. Was es zusätzlich braucht, ist eine strikte Reglementierung von gleichzeitig anwesenden Kunden in Supermärkten, gemessen an der Verkaufsfläche. Die Mitarbeiter in den Märkten leisten unglaubliches aktuell – Hut ab und vielen Dank an alle, die keine Zeit zum ‚chillen‘ haben und sich für unsere träge Gesellschaft aufopfern!

Sandra Strack-Sassmanshausen

Ich bin auf jeden Fall für eine Ausgangssperre, da es viele Menschen noch nicht begriffen haben. Ich selbst arbeite im ambulanten Dienst und bin dem immer wieder ausgesetzt.

Anja Irle

Längst überfällig. Wenn wir so weitermachen wird es nur noch schlimmer. Das Virus darf sich nicht mehr weiter ausbreiten. Und das geht nur wenn wir zu Hause bleiben.

Marcel Imhof

Ein Ausgangssperre lässt sich doch gar nicht kontrollieren – oder soll die Bundeswehr dazu rechtswidrig eingesetzt werden? Wer war denn 1968 gegen die Notstandsgesetze? Eine totale Ausgangssperre lässt sich noch weniger überwachen.

Jörg Seidenstücker

Ich finde es ist schon längst überfällig,da es immer noch viel zu viele Menschen gibt,die den Ernst der Lage noch nicht kapiert haben.

Nadine Amos

Definitiv dies hätte bereits direkt greifen sollen. Viele verstehen es ja nicht, was Abstand usw betrifft. Geschweige denn Hygiene. Menschen gehen einkaufen, Husten, packen Obst an, Husten ins Obst.. unfassbar..

Marcus Homrighausen

Ich denke, es hätte eine Ausgangssperre schon längst geben sollen um die Verbreitung des Virus schnell einzudämmen! Aber wir in Deutschland sind wohl zu träge.

Mathias Schneider

Ja, es ist seit Tagen probiert worden, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, man muss sich sogar noch Häme aussetzen! Ja, verdammt nochmal, wir haben Angst um unser Leben. Schluss jetzt mit Kuschelkurs, Klare Ansage!

Sabine Koritkowski-Becker

Hoffentlich nicht. Ich halte mich ja wirklich dran und gehe nicht raus, aber ich würde gerne zumindest noch zu meinem Partner in Hessen pendeln dürfen.

Dinah Koberstein-Spies

Wenn alle sich mal dran halten würden, dass man sich erstmal nicht treffen sollte, dann nicht, aber ich habe sowohl Rentnertrupps als auch Jugendliche in Gruppen in den letzten Tagen erlebt, von daher wird uns leider nichts anderes übrig bleiben.

Tanja Leopold