Auslaufende Gülle in Wingeshausen beschäftigt Feuerwehr

Wingeshausen. In Wingeshausen sind mehrere Kubikliter Gülle aus einem unterirdischen Gülletank ausgelaufen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Ein auslaufender Gülletank im Radebach sorgte am Donnerstagmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz in Wingeshausen. „ABC-2“ lautete das Einsatzstichwort um kurz vor 9 Uhr. Nur wenig später waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb damit beschäftigt, das Auslaufen von rund 100 Kubikmeter Gülle aus einem unterirdischen Tank zu verhindern. „Der Tank war zu 90 Prozent mit verdünnter Gülle gefüllt“, so Berleburgs Feuerwehr-Chef Klaus Langenberg auf Nachfrage der Redaktion. Das liege daran, dass in den vergangenen Jahren eigentlich nur noch Regenwasser hineingeflossen sei. Dennoch waren am Donnerstag mehrere Tausend Liter bereits ausgelaufen, nachdem der Stutzen an der Zapfstelle des Gülletanks abgebrochen war. „Man vermutet, dass in etwa 20 bis 25 Kubikliter ausgelaufen sind“, so Polizeipressesprecher Stefan Pusch.

Doch der Reihe nach. Forstarbeiter hatten laut Polizei am frühen Morgen bemerkt, dass die Flüssigkeit aus dem Auslaufrohr austrat und dies anschließend gemeldet. „Sie hatten noch versucht, das Rohr zu stopfen“, so Pusch. Dabei sei es „an einer weiteren Stelle zu einem Bruch gekommen“. Noch sei unklar, wie genau es zum Bruch kam. Die Polizei geht jedoch von einem Unfallgeschehen aus. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass es von alleine gebrochen ist“, sagt Pusch. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Den Feuerwehrleuten verlangte der Einsatz einiges ab. „Es war relativ schwierig, das Loch abzudichten, da das Rohrende nicht zu erkennen war“, so Langenberg. Mehrere Kubikmeter mussten ausgetragen werden, um anschließend das Leck mit einem Holzpflock zu schließen. „Das war unser erstes Ziel, den ungebremsten Austritt der Gülle ins Erdreich zu stoppen.“ Anschließend wurden noch bestimmte Bereiche abgesaugt – und auch der Zulauf zu den Fischteichen im unteren Bereich wurden von den Einsatzkräften abgeschiebert, um Schlimmeres zu vermeiden. Der Einsatz im Radebach oberhalb von Wingeshausen dauerte mehrere Stunden.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehrleuten des Löschzugs Aue-Wingeshausen auch die Löschzüge Berghausen und Birkelbach. Vor Ort waren zudem die untere Wasserbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, ein Entsorgungsunternehmen sowie das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg.

