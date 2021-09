Außergewöhnliche Jubiläen bei der Sparkasse Wittgenstein

Sechs Mitarbeiter feiern 40 jähriges und drei weitere sind seit 25 Jahren bei dem Geldinstitut. Dafür gab es jetzt Präsente.

Bad Berleburg. 315 Jahre bei der Sparkasse Wittgenstein –diese Summe an Dienstjahren ergibt sich, wenn man die Jubilare der Sparkasse am 1. August 2021 aufaddiert! In der heutigen Zeit sind langjährige Arbeitsverhältnisse bei ein und dem selben Unternehmen zunehmend die Ausnahme.

Vorstand und Personalrat gratulieren

Deshalb ist es sehr bemerkenswert, dass die Sparkasse Wittgenstein in der ersten Augustwoche gleich sechs Mitarbeitende zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren konnte. Darüber hinaus feierten weitere drei Sparkassenangestellte ihr „25-Jähriges“. Axel Theuer und Andreas Droese von Vorstandsseite sowie Markus Grebe als Personalratsvorsitzender dankten im Rahmen einer Feierstunde im Bürgerhaus Bad Berleburg allen Jubilaren für die langjährige Treue und die geleistete Arbeit über einen so langen Zeitraum. Sie werteten dies als Zeichen für ein interessantes Berufsbild und für die Attraktivität des Arbeitgebers Sparkasse Wittgenstein.

40 Jahre Dienstzeit: Christina Daum (Marktbereich Privatkunden), Roland Dickel (Personalabteilung), Karl Göbel (Betriebswirtschaft/Gesamtbanksteuerung), Ute Kontorowitz (Vertriebsmanagement), Erich Swillus (Marktbereich Privatkunden), Ernst-Udo Weller (Marktservice)

25 Jahre Dienstzeit: Nicole Abrams (Marktbereich Privatkunden), Sina Breuer (ImmobilienCenter), Henning Sticker (Vertriebsmanagement)

