Aussteller für 15. Immobilienmesse können sich jetzt melden

Wittgenstein/Berleburg Größte heimische Fachmesse rund um die eigenen vier Wände lockt am 3. Februar 2024 wieder in die Hauptstelle der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg

Die Planungen laufen auf Hochtouren: Bereits jetzt liegen der Sparkasse Wittgenstein zahlreiche Anmeldungen für die 15. Immobilienmesse, die am 3. Februar 2024 in Bad Berleburg stattfinden soll, vor. „Die vielen „Wiederholungstäter“ sind ein Zeichen dafür, dass sich die Fachmesse der Sparkasse fest etabliert hat“, so die Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese. Von A wie Architekten, B wie Bezirksschornsteinfeger über E wie Energieberater bis Z wie Zement sind alle Themen rund um die Immobilie gefragt.

„Wir handeln auch bei dem Messeangebot nach dem Motto „Mit unseren Kunden für unsere Kunden“, erklärt der Leiter des ImmobilienCenters der Sparkasse Sebastian Limper das Erfolgsrezept. Das wird von den Besuchern bestens angenommen, denn interessierte Bauherren, Käufer, Verkäufer und Modernisierer erhalten Informationen und Beratung aus erster Hand, sozusagen gebündelte Fachkompetenz an einem Ort.

Jahr für Jahr beteiligen sich viele, überwiegend heimische Aussteller an der mittlerweile größten Wittgensteiner Fachmesse rund um die eigenen vier Wände, die im Februar mit der 15. Auflage einen kleinen Geburtstag feiert. „Es freut uns besonders, dass der 15. Geburtstag der Immobilienmesse in unser Jubiläumsjahr „175 Jahre Sparkasse Wittgenstein“ fällt und da werden wir uns einiges einfallen lassen“, versprechen die Messeorganisatoren Svenja Killer und Holger Saßmannshausen.

Heimische Unternehmen sollten sich jetzt anmelden

Wer sich als Aussteller aktiv an der 15. Immobilienmesse der Sparkasse beteiligen möchte, sollte sich jetzt schnell anmelden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 31.12.2023., allerdings ist das Platzangebot begrenzt.

Doch das Beste kommt zum Schluss: Für die Sparkassenkunden, oder solche die es noch werden wollen, ist die Teilnahme an der Messe völlig kostenlos.

Weitere Infos und Anmeldung bei Holger Saßmannshausen, Tel.:02751/922-1012, holger_sassmannshausen@sparkasse-wittgenstein.de.

