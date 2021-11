Autofahrer: Gefahr bei Holzverladung auf L 718 nahe Bracht

Sassenhausen/Bracht. Die Bad Berleburger Polizei will sich den Abschnitt zwischen Bracht und Sassenhausen jetzt genauer ansehen – insbesondere im Dunklen.

Eine verdreckte Fahrbahn durch Holztransporte, die vor allem im Dunklen zusätzlich selbst zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer werden können – diese Situation auf der Landstraße L 718 zwischen Sassenhausen und Bracht nimmt derzeit die Bad Berleburger Polizei in den Blick. Ein Autofahrer, auf der vielbefahrenen Landstraße zwischen Bad Berleburg und Bad Laasphe selbst als Pendler unterwegs, spricht gar von einer akuten Verkehrsgefährdung.

„Besonders gefährlich ist zurzeit, dass die Holz-Lkw beim Beladen die Straße einseitig blockieren“, berichtet unser Leser – „und dies im Dunkeln und vor unübersehbaren Kurven bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h“. Die Ladearbeiten geschähen „ohne jegliche Warnungen, beispielsweise per Warndreieck“ – selbst im Dunkeln. Kritisch sei auch, „dass die Straße massiv verschmutzt wird“.

Tempolimit und Ampelregelung grundsätzlich machbar

Von der Bad Berleburger Polizeiwache aus sollen die Ermittlungen zur angemahnten Gefahrenstelle auf der L 718 nun weitergehen. Foto: Eberhard Demtröder

Eine Anfrage bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ergibt, „dass es in der Vergangenheit drei Polizeieinsätze nach Hinweis-Eingang auf verschmutzte Fahrbahn gegeben hat“, so Polizei-Sprecher Stefan Pusch. Dabei seien „jeweils leichte Verunreinigungen festgestellt“ worden. Es wird im Bereich der Holz-Verladungen aber auch durch Verkehrszeichen mit Warnung vor „Verschmutzter Fahrbahn“ auf die Gefahrenstelle hingewiesen, „so dass bei den zuvor genannten Überprüfungen keine Sofortmaßnahmen zwecks Reinigung veranlasst wurden“. Verkehrsunfälle vor diesem Hintergrund seien bislang „nicht bekannt“. Die Polizei will sich den Abschnitt der L 718 jetzt insbesondere auch bei Dunkelheit ansehen.

Abhängig von den Ergebnissen könnten dann „schnellstmöglich weitere Maßnahmen“ erfolgen, erläutert Pusch, die mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein und dem Landesbetrieb Straßen NRW als Straßenbaulastträger abzustimmen seien. Zuständig für eine entsprechende Beschilderung wie etwa ein Tempolimit oder weitergehende Maßnahmen wie etwa eine Ampelregelung bei einspuriger Verkehrsführung sei die Straßenverkehrsbehörde. Für den Zustand der Straße sei der Straßenbaulastträger zuständig – letzterer könne allerdings „die Kosten, die durch eine erforderliche Reinigung entstehen, dem Verursacher in Rechnung stellen“.

Warndreieck, Blitzleuchten oder Warnblinklicht für „Hindernisstellen“

Wer vor Ort auf der L 718 Verursacher oder Auftraggeber der Verkehrsbehinderungen sei, ist der Polizei bislang nicht bekannt. „Dies ist Gegenstand der jetzt anstehenden Ermittlungen“, so Stefan Pusch.

Der Direktion Verkehr innerhalb der Kreispolizeibehörde lägen derzeit keine Erkenntnisse über einen Antrag auf Sondernutzung oder Ähnliches vor. Diese sei jeweils von dem für den Holzabtransport Verantwortlichen bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen, wenn die Straße über den üblichen Rahmen hinaus in Anspruch genommen werde – „zum Beispiel bei längeren Be- und Entladetätigkeiten im Bereich der Fahrbahn, so dass es hier zu entsprechenden Hindernisstellen kommt“.

Bei solchen kurzfristigen „Hindernisstellen“ durch Lkw seien grundsätzlich die Fahrer verantwortlich, die Fahrzeuge in geeigneter Weise abzusichern, zum Beispiel durch Warndreieck, Blitzleuchten oder Warnblinklicht.

