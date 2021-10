Autofahrerin (58) wird verletzt ins Krankenhaus gebracht

Bad Berleburg. Der Verkehr in der Bad Berleburger Kernstadt musste Umwege nehmen, weil die Schulstraße wegen der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt war.

Eine verletzte Autofahrerin und ein hoher Sachschaden an zwei Autos sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag auf der Schulstraße in der Bad Berleburger Kernstadt. Eine 58-Jährige wollte in Höhe des Bürgerhauses mit ihrem Golf von einem Parkstreifen am Fahrbahnrand aus auf die Schulstraße fahren. Dabei beachtete sie jedoch nicht den fließenden Verkehr – und ihr Wagen stieß mit einem Volvo zusammen.

Straße vom Marktplatz bis zum Kreisverkehr gesperrt

Beide Fahrzeuge wurden beim Aufprall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 58-jährige Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt – und mit dem DRK-Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Schulstraße vom Marktplatz bis zum Kreisverkehr an der Limburgstraße voll gesperrt.

