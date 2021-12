AWO-Haus Bad Berleburg: E-Rikscha sorgt für mehr Mobilität

Neues Abendteuer im AWO-Haus Bad Berleburg: Seit einigen Tagen steht den Bewohnern eine E-Bike-Rikscha zur Verfügung.

Bad Berleburg. Auf die Rikscha, fertig, los! Im AWO-Haus Bad Berleburg beginnt ein neues Abenteuer für die Menschen mit Beeinträchtigung, die im Haus leben. Seit einigen Tagen steht ihnen eine E-Bike-Rikscha der Firma Trio-Bike zur Verfügung. Mit Hilfe von einer Projektförderung der „Aktion Mensch“ und einer Förderung durch das Landesprogramm Progress NRW konnte das Projekt endlich in die Tat umgesetzt werden.

Bisher auf den Bus angewiesen

Das AWO-Haus Bad Berleburg liegt in einem Neubaugebiet der der Stadt an einem Hang. Viele der Menschen, die im Haus leben, schaffen es nicht alleine, in den Stadtkern zu laufen. Auch Fahrradfahren haben viele der Menschen nicht erlernen können. Sie sind entweder in ihrer Motorik oder in ihren kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt und benötigen Unterstützung, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Um Strecken zu bewältigen, wird in der Regel ein Auto oder ein Bus genutzt.

Klimaschutz im Blick

Übrigens: Klimaschutz ist ein Thema, das auch die Menschen im AWO-Haus Bad Berleburg beschäftigt. Auch sie möchten sich beteiligen und einen Beitrag leisten. Ab sofort können die Bewohner Wege überwinden, indem sie von Mitarbeitern auf der E-Rikscha begleitet werden. Hier können sie sich den Wind um die Nase wehen lassen, gleichzeitig das Klima schützen und neue Eindrücke gewinnen.

Fahrten mit der Rikscha sollen fester Bestandteil des Alltags werden. Beispielsweise können so kleine Einkäufe, Besuche beim Arzt oder Ausflüge in die Natur mit einem besonderen Erlebnisfaktor verbunden werden.

Noch schöner im Frühling

Selbst zu dieser Jahreszeit haben die Bewohner es sich nicht nehmen lassen, das neue Gefährt auszuprobieren. Eine gelungene Überraschung zur Weihnachtszeit. Jetzt warten alle Beteiligten noch mehr auf den Frühling – und freuen sich auf die neuen, spannenden Abenteuer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein