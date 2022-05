B 480: Arbeiten an Berleburger Odebornbrücke gehen weiter

Bad Berleburg. Die Bauarbeiten sollen am Montag endlich fortgesetzt werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW erläutert, was auf die Autofahrer zukommt.

Die Bauarbeiten an der Odebornbrücke im Zuge der B 480 durch Bad Berleburg werden am kommenden Montag, 16. Mai, fortgesetzt. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, mit.

Fahrspuren werden verengt

Konkret wird die Brückenkappe in Fahrtrichtung Wemlighausen und Winterberg erneuert – über sie verläuft einer der beiden Bürgersteige. „Die dafür notwendigen Betonarbeiten sind witterungsabhängig und wurden deshalb in den Wintermonaten pausiert“, erläutert der Landesbetrieb. Nach seinen Angaben werden die Arbeiten voraussichtlich bis in den Sommer 2022 dauern. Für den Straßenverkehr bedeutet das: Die Fahrspuren werden im Bereich der Baustelle eingeengt, bleiben aber in beide Richtungen befahrbar.

