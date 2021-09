B 62 bei Holzhausen: Motorradfahrer schwer verletzt

Leimstruth. In einer steilen Kurve, so erklärten Polizeibeamte vor Ort, habe sich der Mann vermutlich verschätzt und sei dann mit einem Lkw kollidiert.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 zwischen der Leimstruth und Holzhausen: Hier sind am Wochenende ein Motorrad und ein Lkw kollidiert.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war ein 56-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Motorrad von der Leimstruth in Richtung Bad Laasphe unterwegs. In einer steilen Rechtskurve, so erklärten die Polizeibeamten, habe sich der Mann vermutlich verschätzt, sei aus der Spur getragen worden und dann gegen einen Lkw geprallt, der in Gegenrichtung unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, von DRK-Rettungsdienst und Notarzt zunächst vor Ort versorgt und anschließend ins Bad Berleburger Krankenhaus gebracht.

Sein Motorrad wurde bei dem Unfall, der sich bereits am Samstagvormittag ereignete, komplett zerstört. Es wurde schließlich geborgen und abgeschleppt. Die Feuerwehr musste außerdem auslaufende Betriebsstoffe abstreuen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße B 62 zwischen der Leimstruth und dem Bad Laaspher Ortsteil Holzhausen komplett gesperrt.

Zweiter Motorrad-Unfall auf der L 553 bei Rüspe

Ein weiterer Motorrad-Unfall hat sich am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der Landstraße L 553 in Höhe Rüspe ereignet. Laut Polizei war hier ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Siegen-Wittgenstein aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Als er stürzte, verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

