Baustelle B 62 in Bad Laasphe: Vollsperrung an Marburger Straße

Bad Laasphe. Bald beginnen die Bauarbeiten in Bad Laasphe an der B 62 bzw der Marburger Straße unter Vollsperrung. Alles zum Zeitrahmen und der Umleitung.

Am kommenden Donnerstag, 30. März, beginnt Straßen NRW mit dem nächsten Bauabschnitt an der B 62 (Marburger Straße) in Bad Laasphe. Für den nächsten Abschnitt mit einer Länge von 460 Metern ist eine Vollsperrung der B 62 notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis ins dritte Quartal 2023.

Der Schwerverkehr wird weitläufig über Biedenkopf, Hatzfeld, Schwarzenau, Raumland und Leimstruth umgeleitet. Der Bereich vom „Puderbacher Kreisel“, dem Knotenpunkt B 62/L 903/Industriestraße, und die freie Strecke bis Niederlaasphe werden grundhaft erneuert. Aktuell laufen noch Restarbeiten beim ersten Bauabschnitt am Puderbacher Kreisel.

Die dritte Bauphase, in der die restlichen 220 Meter der B 62 saniert und ein neues Stützbauwerk gebaut wird, folgt allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich in 2026/2027. Der Grund dafür ist die Baustellenkoordination mit einer anderen geplanten Baumaßnahme auf der Umleitungsstrecke in Schwarzenau.

